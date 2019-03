El alcalde de Alzira critica el uso de la fallera mayor en un programa de À Punt El alcalde, entre las falleras mayores. / m. á. gil-digital flash M. G. ALZIRA. Viernes, 15 marzo 2019, 01:16

Diego Gómez, alcalde de Alzira y presidente honorífico de la Junta Local Fallera, ha lamentado el uso de la imagen de la fallera mayor, Mer Bohigues, en un montaje humorístico en un programa de À Punt en el que la joven aparecía en ropa interior. Gómez quiso mostrar su apoyo a la fallera mayor «como mujer y como reina de las Fiestas de la ciudad que representa a todas las mujeres falleras de Alzira». Tras lamentar el uso «sin permiso» de su imagen en el programa 'Assumptes interns', también criticó «la imagen ridiculizada de la mujer». Reconoce que, pese a que se está en un contexto humorístico, «ahora estamos luchando contra la violencia machista, lucha a la que damos apoyo, por lo que ridiculizar a la fallera mayor de esta forma no tocaba». Agregó que este punto «es el que más me preocupa, ya que sin mujeres no hay Fallas. Ahora toca disfrutar de las fiestas y apoyar a Mer Bohigues».