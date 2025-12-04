Alberic exige a la Delegación del Gobierno que actúe contra los enganches ilegales La Policía Local ha realizado controles en el barrio de la Troneta para detectar las viviendas que están realizando este fraude y que dejan sin luz a los vecinos

Desde hace años los vecinos del barrio de la Troneta de Alberic denuncian los continuos cortes del suministro eléctrico debido a los enganches ilegales de algunas viviendas. La potencia eléctrica en la zona se ajusta a los clientes legales que existen pero al haber más casas usando este recurso se producen problemas que dejan sin luz a todo el barrio.

El Ayuntamiento de Alberic ha enviado una carta a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pidiendo refuerzo operativo inmediato, un plan de actuación y compromiso firme para garantizar los derechos básicos de los afectados.

Y es que el alcalde, Toño Carratalá, recuerda que las competencias en materia de seguridad ciudadana y de narcotráfico son del Ministerio del Interior y de Delegación del Gobierno. Pero "desde la Policía Local de Alberic no daremos nunca un paso al lado: continuaremos actuando y haciendo todo lo que esté en nuestras manos para revertir esta situación".

En este sentido, durante los últimos días los agentes locales han actuado en la Troneta y calles de alrededor de este barrio para identificar los enganches ilegales que dejan sin luz a las familias que pagan la factura. "Llevamos demasiado tiempo diciendo que los hechos delictivos de algunas personas no pueden condicionar el bienestar de quien hace las cosas bien", añade el alcalde de Alberic.

Los controles policiales continúan en diferentes zonas de Alberic mientras se espera una respuesta de la Delegación del Gobierno. Además, se ha convocado una Junta Local de Seguridad extraordinaria para la próxima semana, donde se reunirá a la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Autonómica para trazar una estrategia conjunta. "Allí exigiremos la contundencia necesaria para acabar con un problema que nunca debería haber llegado a este punto", concluye Carratalá.