Ainhoa Bernabeu, primera presidenta de la historia de los Moros y Cristianos de Albaida Sustituye en el cargo a Vicent Bellver en cuyo mandato se ha conseguido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico o se ha creado el himno fester

Ainhoa Bernabeu es la nueva presidenta de la Junta Central de Moros y Cristianos de Albaida. Se trata de la primera mujer al frente de la fiesta más importante del municipio. «Un hecho histórico que simboliza evolución, inclusión y renovación dentro de nuestra fiesta», subrayan desde la Junta Central.

Para Ainhoa «es un honor y un orgullo, pero también una gran responsabilidad», asegura, no sólo por ser mujer, sino por ser joven (el sábado cumple 28 años). «Las nuevas generaciones tenemos que aportar también». No obstante, y a pesar de reconocer que supone un avance, considera que «el amor a la fiesta no entiende de género» y que lo importante es que se cuente con gente comprometida con la fiesta.

Ainhoa sustituye en el cargo a Vicent Bellver que durante los últimos ocho años ha estado al frente de la entidad festera. Una presidente que tanto Junta Central como Ayuntamiento indican que ha estado marcada «por el compromiso, la innovación y el amor profundo a la Fiesta» y de la que destaca el haber sabido «fortalecer la tradición, darle proyección y dignificarla».

Ainhoa pertenece a la filae Les Pirates desde que a los 6 años llegó a Albaida desde Agullent, donde ya participaba de la fiesta de Moros y Cristianos. Una filae a la que pertenecía su abuelo y sus amigas. Fue Embajadora en el año de la pandemia, cargo, por tanto que ostentó entre 2020 y 2022 por las restricciones de aquel momento. Un momento que también supuso un hito para la fiesta de Albaida puesto que cuatro mujeres ostentaban cargos.

A partir de ahí pasó a formar parte de la Junta Central con Vicent Bellver al frente. Del que destaca el «trabajo admirable» que tanto él como su directiva han realizado. Ahora su reto es «mantener ese nivel y aportar nuevas ideas sin perder la esencia de la fiesta».

Y es que durante el mandato de Vicent Bellver se consiguió la declaración de los Moros y Cristianos de Albaida como «fiesta de Interés Turístico Autonómico», así como del himno festero o el concurso de composición de música fallera.

Un buen reto, apunta Ainhoa, sería trabajar para conseguir la declaración de fiesta de Interés Turístico Nacional. Para ello, cuenta con un equipo integrado por Alberto Corbalán, como vicepresidente; Rosa Pons y César Bataller como tesoreros; Teresa Vila y Laura Ureña, como secretarias; Andrea Sebastián como asesora musical y María Blasco como diseñadora.