La agrupación 'Canals en Moviment' se postula para concurrir a las municipales

«Estamos cansados de no ver a nuestros amigos y compañeros de quinta porque no encuentra trabajo y se ven obligados a irse del pueblo. Cansados de que, los que nos quedamos, tengamos que sobrevivir con jornadas infinitas y sueldos de miseria. Hartos de que nos digan que la desintegración progresiva de nuestro pueblo es el curso natural de las cosas». Bajo esta declaración y por estos motivos, se ha dado a conocer la iniciativa 'Canals en Moviment', promovida por un grupo, fundamentalmente de jóvenes de entre 25 y 35 años de Canals, que quiere vivir el futuro en su pueblo y por tanto que no quiere dejar de moverse y que cuenta con una gran motivación por cambiar la situación de «degradación» en la que consideran está su pueblo.

'Canals en Moviment' pretende concurrir en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo como agrupación, pero para eso necesita reunir 500 firmas de canalins, proceso que se iniciaba en el día de ayer y por el que piden el apoyo de sus vecinos. Para ello, instalarán varios puntos de recogida de firmas en la calle hasta el 17 de abril.

Aseguran no pertenecer a ninguna sigla. «Somos una agrupación abierta de gente que hemos votado, hasta ahora, cosas diferentes y que incluso no hemos votado por no sentirnos representados». Explican que, en esta agrupación, «cada voz cuenta y vale lo mismo» y que se sienten con la libertad de saber que no tienen que rendir cuentas a ningún partido de ámbito superior. «Seremos nosotros los que decidimos y nos gestionamos».

En cuanto a su ideario, se declaran progresistas defensores de la educación y sanidad públicas; la igualdad y contra la violencia de género; la defensa del patrimonio y la cultura local; de un trabajo digno y contra la exclusión social. Abogan por una sociedad «abierta», y, como expresa el nombre elegido «nos mueve mover; mover por nosotros, por nuestros padres, abuelos e hijos».