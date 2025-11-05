Agricultura restaura el paso sobre el Magro en Llombai La Conselleria ha reparado 96 caminos rurales en la Ribera y dos continúan en obras

Las infraestructuras agrícolas fueron las más afectadas por la dana. Caminos y pasos sobre los ríos y barrancos quedaron arrasados por el agua complicando los trabajos para los agricultores. Durante este año se ha avanzado en la reconstrucción de estas vías y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado que el 92 % de las obras de reparación de caminos rurales afectados por la riada en la provincia de Valencia ya están finalizadas, mientras que en Castellón el grado de ejecución alcanza el 85 %.

La comarca de la Ribera, una de las más afectadas y con gran superficie de terreno en producción, se han reparado 98 caminos por parte de la Conselleria de Agricultura con una inversión de 5,3 millones de euros, de los cuales 96 ya están concluidos y 2 continúan en obras. Entre las intervenciones más destacadas figura el municipio de Llombai, donde se han invertido 958.881 euros para recuperar 8 caminos rurales.

Las actuaciones han permitido restituir el paso sobre el río Magro, desaparecido tras la riada y el desbordamiento del cauce. Se ha construido una estructura formada por marcos prefabricados de hormigón armado de 2x1 metros, sobre los que se ha colocado una losa de hormigón que permite el tránsito de vehículos agrícolas. La base se ha reforzado con una capa de hormigón y aletas de escollera de más de 60 centímetros de diámetro para garantizar la estabilidad.

Asimismo, en L'Alcudia se han ejecutado 11 caminos rurales con un presupuesto total de 294.202 euros que han permitido la restitución de firmes y la ejecución de escolleras de contención.

En el camino Paradís, los daños ocasionados por el desbordamiento del barranco de Matamoros se han subsanado mediante la construcción de una escollera de tres metros de altura y 20 metros de longitud, ejecutada con bloques de piedra caliza de gran tamaño y una losa de hormigón armado de 30 centímetros de espesor, lo que ha permitido la recuperación total de la transitabilidad.

Por último, Miguel Barrachina ha subrayado que «este Consell trabaja por la reconstrucción frente al Gobierno de España, que se queda en meros anuncios y ayudas que no llegan nunca».

Barrachina ha realizado estas declaraciones durante su visita a Llombai y a L'Alcúdia, donde ha estado acompañado por la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llin, el alcalde de Llombai Ramón Gómez, y la alcaldesa en funciones de l'Alcúdia, Àngels Boix.

Barrachina ha destacado que las actuaciones impulsadas por la Conselleria en materia de caminos rurales alcanzan una inversión global de 30 millones de euros en las provincias de Castellón y Valencia, donde se ha intervenido en 573 caminos con el objetivo de garantizar la seguridad y la conectividad del entorno rural.

En la provincia de Valencia se han ejecutado 348 caminos rurales, de los que 335 están ya finalizados y 13 permanecen en ejecución. En la provincia de Castellón, las obras alcanzan 178 caminos, con 132 ya finalizados y 46 actualmente en ejecución.