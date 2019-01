Adene denuncia las zonas reservadas a canteras en el PGOU de Enguera REDACCIÓN ALZIRA. Jueves, 24 enero 2019, 00:51

La Asociación en Defensa de la Naturaleza de Enguera (ADENE) denuncia que el borrador del Plan General Estructural de Enguera, actualmente en base de información pública, contempla ampliar el número de hectáreas destinadas a nuevas canteras en 87, algo que califican de «desastre medioambiental» y «una herida en nuestra sierra cuatro veces mayor que la de la actual cantera, que no vamos a consentir», aseguran.

Cabe recordar que en la actualidad existe una cantera en funcionamiento de unas 15 hectáreas con autorización o para ampliar a otras 21 hectáreas más.

Es por ello que Adene ha anunciado que presentará las correspondientes alegaciones y que va a llevar a cabo una serie de consultas encaminadas a paralizar lo que denominan «este desatino».

La asociación ecologista recuerda que toda la zona de la actual cantera y su ampliación, así como la nueva zona que se pretende destinar están incluidas en la Red Natura 2000, es decir, Zona de Especial Protección de Aves y en la nueva zona de la Cañada Rufina, donde se contemplan 51 hectáreas para canteras, está catalogado como terrenos de utilidad pública.

Además de el daño medioambiental, añaden otras repercusiones negativas como el daño al paisaje de la zona, la constante circulación de vehículos grandes, así como al turismo ecológico, por lo que concluyen en que «Enguera no puede permitir esto. Si nosotros y nuestras autoridades no creen que nuestra sierra es algo muy valioso y único a defender, no creemos que nadie externo la valore. Adene hará todo lo posible para que en el Plan General Estructural no figuren más zonas de canteras que faciliten la instalación de estas empresas que, por cierto, ya han solicitado permiso de extracción casualmente en esas zonas», aseguran.