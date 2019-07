Acuerdo entre Innovall y Feria Industry R.A. Jueves, 25 julio 2019, 00:25

Innoval Cluster ha firmado un acuerdo de colaboración con Feria Industry From Needs to Solutions, para participar como partner promocional de este evento nacional, uno de los más importantes vinculados a la Industria 4.0, además de conseguir ventajas para las empresas asociadas. La cuarta edición se celebrará del 29 al 31 de octubre en Barcelona.