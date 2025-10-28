Un any després de la DANA!
L'Agrupació de Comerç i Serveis d'Algemesí, ACSA, fa un repàs del que ha ocorregut durant els últims tres-cents seixanta-cinc dies
ACSA
Algemesí
Martes, 28 de octubre 2025, 10:13
Encara que ens havien advertit de fortes pluges, ningú podia imaginar el que va patir Algemesí. Quasi tots els carrers estigueren afectats pel fang, perquè ... una riuada no és només aigua: és fang, és brutícia, és tot allò que l'aigua arrastra. Per a qui no ho ha viscut, és molt més del que es pot imaginar.
És angoixa, és incertesa, és patir. És no tindre telèfon, és no tindre llum, és no saber com es troben els teus familiars, els teus amics, els teus veïns...L'endemà, tot sembla un mal somni, però no queda altra que fer el que cal: netejar lo teu, lo dels veïns i tirar una mà a tot aquell que t'ho demana. En aquell moment no érem conscients del que teníem davant —ni del que ens esperava per davant—, però anàrem fent sense saber ben bé per on començar.
Des d'ACSA ens dedicàrem a transmetre tota la informació que ens arribava per diversos canals i a confiar que els nostres associats la difongueren entre familiars i coneguts.Punts de recollida, punts d'informació d'asseguradores, punts de voluntariat... enviàvem tot allò que poguera ser útil a qualsevol persona.Posteriorment arribaren les ajudes. Algunes ho feren tan prompte que ajudaren molts establiments a decidir continuar. Aportaren eixa ajuda econòmica que va ser determinant. La Fundació Hortènsia Herrero, Wecolors, Creu Roja, Banc d'Aliments i altres entitats gestionaren les seues ajudes molt ràpid, perquè la situació ho demanava.
De seguida, a ACSA arribaren també ajudes d'agrupacions amb les quals, de vegades, ni tan sols havíem parlat mai. Unió Gremial va gestionar la comunicació entre nosaltres i s'organitzaren donacions, vidrioles, rifes i altres iniciatives que permeteren una Campanya de Nadal atípica però enfortidora.Des d'Algar del Palància, Tavernes Blanques, Benifaió i València, entre altres, ens feren arribar tot el que pogueren arreplegar perquè el comerç local associat poguera continuarcelebrant la seua Campanya de Nadal i premiar aquells que seguien comprant al nostre comerç.
ACSA va destinar tots els seus recursos a gestionar iniciatives diverses i, alhora, va continuar amb la tasca de col·laboració amb la Regidoria de Promoció Econòmica. Durant este any hem pogut mantindre els tallers de formació, les xarrades d'Hàbits Saludables i diverses campanyes. També hem organitzat tallers per a sol·licitarsubvencions de la Generalitat i altres administracions, que ens han ajudat a reprendrela normalitat que tant ha costat mantindre. Gestionàrem xicotetes ajudes, com la Targeta del Banc d'Aliments, que va fer arribar apersones afectades per la DANA una ajuda de 50 € en una targeta. Eixa iniciativa va ser una injecció econòmica per als establiments d'alimentació associats.
Les campanyes de la Targeta Amunt o el Bono Comerç DANA han sigut un encert peral xicotet comerç. Amb una aportació, els veïns obtenen targetes per a comprar únicament i exclusivament en el comerç local. Estes targetes posen al carrer milers d'euros que es destinen al comerç i als serveislocals. Per això, ACSA s'encarrega de la seua dispensació: tot el que beneficia els nostres associats, ho considerem positiu i ens posem a treballar.
Per al Bono Comerç DANA també ens demanaren ajuda per poder dispensar méstargetes a Algemesí, i per descomptat, ahí estiguérem.Per als associats, ACSA és el telèfon de confiança: el lloc on els comerços i serveiscriden sabent que els escoltem i solucionem el que necessiten. Som qui orienta i aconsella de la millor manera possible per respondre amb rapidesa i eficàcia.
De totes estes desgràcies —com la DANA i la COVID— hem après que l'Agrupació ésun element vertebrador dins d'Algemesí i del seu teixit comercial i de serveis. Aglutinemtot tipus d'establiments i xicotetes empreses, i aportem a l'Ajuntament i a la seua Regidoria de Promoció Econòmica una sola veu forta i cohesionada.El nostre eslògan és clar: «Algemesí ho té tot», i això inclou una Agrupació de Comerç i Serveis forta i aglutinadora.
