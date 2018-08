El Juzgado de lo Penal Número 8 de Valencia ha absuelto al exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Benigànim, acusado de sustraer en el año 2015 17.543 euros a la Asociación de Festeros del Cristo la localidad. En la sentencia se argumenta que no queda probado el hecho de apropiación indebida por el que se le acusa ante la falta de pruebas y no existe condena penal. La sentencia no es firme y puede apelarse ante la Audiencia.