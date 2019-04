3.700 euros por desokupar Miércoles, 3 abril 2019, 00:37

Unos tipos convencieron a uno de los dueños de una pequeña casa de la plaza de Santa Ana, de Xàtiva, de que se la alquilara y en cuanto estuvieron dentro le pidieron 700 euros si quería que se marcharan. Preocupado por si su hermano y copropietario se enfadaba con él, el arrendador les abonó el rescate que le exigían. Pero hete aquí que entonces le soltaron que no abandonarían el inmueble si no les daba 3.000 más. Ante lo cual no tuvo ya más remedio que informar al resto de la familia y presentar denuncia en la comisaría para que sea la autoridad competente la que desaloje a los intrusos. Acerca de cuya profesionalidad y desfachatez fueron detalladamente informados por los agentes que les atendieron.

Una encuesta con sorpresa. Alguien está realizando una encuesta electoral en Xàtiva y debe ser de carácter local porque pregunta a los entrevistados por nombres de concejales conocidos, valoración de la gestión del Pacto de Sant Domènec y opinión sobre los distintos candidatos. Y es en este punto donde salta la sorpresa, que decía José María García, porque se interesa por el grado de conocimiento que tiene el aspirante a la alcaldía por Ciudadanos. Y, miren por dónde, no es el todavía único concejal que el partido de Albert Rivera posee en Xàtiva, Juan Giner Company, ni el expresidente de la Junta Local Fallera García Paños, que se aproximó meses atrás a la organización naranja, sino José Vicente Ramón, exconcejal del Partido Popular entre los años 1999 y 2003. Ramón, vinculado a la firma Pinturas Jovira, abandonó la presidencia de Adexa en el año 2014 y la retomó en 2015.

A Ricardo Medina le tienta Novetlè. El exconcejal y vicesecretario de finanzas de la ejecutiva del PSPV de Xàtiva, Ricardo Medina Medina, está sopesando la posibilidad de concurrir a las elecciones municipales de mayo en Novetlè. Richi, como le llaman sus amigos, explota desde hace años el bar del polideportivo de esta localidad de La Costera, y figuró en la candidatura con la que Roger Cerdà concurrió a los comicios del año 2015 tras los cuales consiguió acceder a la alcaldía.

Un aniversario indeseado. No todos los concejales y exconcejales del Ayuntamiento de Xàtiva comparten la idea de conmemorar en XL Aniversario de las primeras elecciones municipales en un acto que se celebraría el próximo 16 de abril. Entre otras muchas razones obvias para todos, menos para el promotor de la iniciativa, el actual presidente de la corporación Roger Cerdà, porque sólo quedan dos exalcaldes vivos que jamás se profesaron afecto alguno, Josep Miquel Calabuig y Alfonso Rus, y lo lógico es que uno de ellos, por lo menos, no esté para este tipo de celebraciones.

Se va a zanjar una polémica. El Partido Popular está a punto de quedarse sin uno de sus caballos de batalla. La eternizada zanja existente en la acera de Ximen de Tovia tiene los días contados. El ayuntamiento anuncia el corte de la carretera de acceso y salida de Xàtiva por la carretera CV-58 y la plaza del País Valenciano por obras de canalización del agua potable. Y eso significa que no tardará en poder reponer el pavimento en ese tramo de la llamada ruta del colesterol... Y de los paseantes de perros.

Más o menos como la entrada del canal. Lo que el PSPV no ha sido capaz de contestarle al Partido Popular por mor de su indigencia y candidez lo diremos nosotros, ahora que está a punto de concluir esta 'obra de la Seu' y ya no se nos puede acusar de arrimar el ascua a ninguna sardina. Los trabajos de la nueva entrada del canal de Bellús en la planta de impulsión, emprendidos por el concejal Enrique Perigüell y coleantes todavía en la actualidad, no mantuvieron menos tiempo fosos abiertos en lugares bastante más distinguidos, como la fuente de los 25 Caños y la Alameda.

Un solo árbol repuesto en la alameda. A menos que la concejala de Jardines del Ayuntamiento de Xàtiva, Pilar Gimeno, se haya dejado para una segunda fase los alcorques que el concejal de Feria y titular de la corporación, Roger Cerdà, tapó con cemento, el actual equipo de gobierno va a cerrar el mandato no habiendo cubierto más que una de las bajas sufridas por el arbolado de la Alameda en los últimos años. Una segunda reposición cercana a la plaza de España quedó paralizada al afectar la excavación a un cableado de los años 90. Un saldo muy pobre para una coalición que se precia de ecologista, animalista, etc., ya que los ejemplares replantados en Baixada del Carme, Gregorio Molina, etc. no puntúan lo mismo. Para los distintos gobiernos que ha tenido la ciudad en las últimas décadas el paseo no es más que un recinto ferial donde los árboles no son más que estorbos.

El PP aprovecha un descuido. El secreto a la hora de montar un negocio radica en saber dónde hay un potencial nicho de clientes desatendido y el Partido Popular cree haberlo encontrado. Días atrás se comprometía «a aumentar la ayuda a la Hermandad de Cofradías de Xàtiva». De lo que colegimos que debe ser el único colectivo de fiestas y tradiciones al que no le ha doblado las subvenciones Pedro Aldavero en su desprendido paso por la delegación municipal correspondiente. Milagro será si el alcalde no le pega un puro de aúpa porque él sí que no ha desatendido a ese sector de la población. Y tan lejos como el pasado día 16 se puso la 'vesta' para presidir el XII Encuentro de Hermandades y Cofradías del Santo Sepulcro de la Comunidad Valenciana celebrado en Xàtiva.

Compromís acusa al PSPV de chupón. El PSPV de Cerdà y Angulo se va a tener que atar bien los machos si necesita y quiere reeditar el Pacto de Sant Domènec tras las próximas elecciones locales. El órgano de expresión de Compromís se hizo eco esta semana pasada de un contundente varapalo de la organización comarcal de la coalición a los socialistas. Una denuncia en la que se acusaba al PSOE de «atribuirse el trabajo de Compromís» en el Consell.

Querella perdida de antemano. La aprobación por 14 votos a favor y cinco abstenciones de que el Ayuntamiento de Xàtiva inicie acciones judiciales contra quien resultare culpable del bombardeo de la estación el 12 de febrero del año 1939 es algo más que un brindis al sol, habida cuenta de la suerte que corrieron las querellas interpuestas anteriormente por los consistorios de Durango y Barcelona y que han servido de inspiración al concejal Alfred Botella. Es un gesto inoportuno por cuanto lo adoptó el pleno municipal días después de que el presidente López Obrador emprendiera una maniobra de distracción idéntica. Exigiera al rey de España y a la Iglesia católica que pidan perdón por la conquista de México.

Un adelanto al pelo. El adelanto de la hora a las dos de la madrugada del pasado sábado llegó en un buen momento para el reloj del campanario de la Seo de Xàtiva. Permitió corregir el atraso de más de un minuto que había acumulado desde la última vez que fue puesto a hora.