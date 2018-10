1.480 afiliados más a la Seguridad Social Martes, 23 octubre 2018, 00:59

El delegado municipal de Promoción Económica Miguel Á. Lorente no dejado pasar la oportunidad de sacar pecho y ha consignado en su diario las cifras de afiliación a la Seguridad Social de los últimos cuatro años. «La situación económica de Xàtiva es mejor que cuando accedimos al gobierno», afirma en una nota dirigida a los que «pensaban que traeríamos el caos». Según los datos facilitados por el portavoz de EU, en septiembre de 2015 había 7.843 cotizantes, frente a los 8.605 del mismo mes de 2016, los 8.613 de 2017 y los 9.323 de 2018.

Aumenta un 15% la venta de viviendas. El número de transacciones inmobiliarias en Xàtiva, y esto ya no lo dice Lorente sino el Ministerio de la Vivienda, ascendió durante el segundo trimestre del año a 84, el 15,07% más que en el mismo periodo de 2017. De ellas, sólo 4 eran nuevas; las otras 80 eran de segunda mano. El número total de transacciones de viviendas durante el primer semestre del año es de 150, un 13,64% más que en el ejercicio precedente (132).

El esoterismo invade las calles. Las calles de Xàtiva se han llenado de carteles anunciando toda clase de supuestos remedios esotéricos de brumoso origen oriental pegados, afortunadamente, con celofán. En lugares donde las paredes son lisas, como a la salida del colegio de Nuestra Señora de la Seo o la esquina de la Alameda con Carlos Sarthou no cabe uno más.

Salvar al capitán Rodríguez. El PSPV y Compromís no saben ya qué darle a Jorge Rodríguez para que no cree una candidatura independiente y prive a la izquierda del diputado provincial que le permitió alzarse con la Diputación de Valencia en 2015. Sólo durante la semana pasada pudimos detectar las siguientes concesiones: dos subvenciones de la corporación provincial que él presidió para los moros y cristianos y la preparación del DC aniversario de la feria de Ontinyent que totalizan 107.000 euros; una subvención del Servef de 164.000 euros para la creación de 14 puestos de trabajo y el anuncio, hecho público por la consellera Barceló, de que las obras del nuevo hospital ontenientino se licitarán en noviembre y que la inversión a realizar en su construcción no será de 26 millones sino de 32.

Un cableado fuera de control. Reconforta saber que las compañías telefónicas contribuyen al bienestar de la comunidad abonando una tasa por ocupación de la vía pública. Y que éste es uno de los ingresos regulares con que cuenta el municipio, como declaró el concejal Ignacio Reig. Pero nos reconfortaría mucho más saber que el ayuntamiento no se limita a cobrárselas y les exige la retirada de las líneas fuera de servicio, la reposición de las cajas y conexiones que se encuentren en mal el estado y la revisión de los tendidos. Lo que no puede ser es que las fachadas den pena, el tendido de la fibra óptica no suponga la retirada de cables antiguos o que en lugares como el edificio situado frente al quiosco de Cristal, los técnicos se limitarán a poner un par de alcayatas para evitar que los hilos desprendidos de la pared cual lianas estuvieran al alcance de los transeúntes en lugar de quitarlos o volver a tenderlos como dios manda.

Confusión entre lo público y lo partidista. El concejal del PP Jorge Herrero ha tildado de 'okupas' a la secretaria general y al secretario de organización del PSPV, Xelo Angulo y José Giménez, respectivamente, por utilizar la Casa de la Ciutat para un acto orgánico: la proclamación de Roger Cerdà como candidato socialista a la reelección.

Un cartel de fallas femenino. La obra presentada por Andrea Moscardó Jovellar se convertirá en el cartel anunciador de las fallas de Xàtiva de 2019. El veredicto del jurado se hizo público en un acto en el que también se entregaron los premios de las distintas competiciones falleras y se inauguraron las jornadas culturales 2018-2019.

La armonía publicitaria. No parece que haya gustado demasiado en ambientes conservacionistas el cartel anunciador de la cafetería del hogar del jubilado de la plaza Roca. Pero seguro que el concejal de cultura y el prestador de este cuasi benemérito servicio a la tercera edad encontrarán la manera de conjugar ambas necesidades. A saber: que el transeúnte sepa de la existencia de este bar situado junto al museo de la Casa de la Enseñanza y que el reclamo no desentone con el imponente y remozado caserón que lo alberga.

'La milla de oro' se reanima. Quién dijo que la alameda de Jaime I languidecía. La inauguración, el pasado 3 de septiembre, de Nineta en el local que ocupó la boutique Fans; la febril actividad que despliega Andrea Milano 1932, la tienda de ropa infantil que vino a ocupar el vacío que dejó durante mucho tiempo la paquetería y perfumería Maribel en el número 17 al trasladarse al número 19 de Sant Francesc y el remozamiento que han experimentados algunos establecimientos, como la farmacia tras el cambio de titular, han reanimado la calle. La que también ganará en atractivo es la de Font Alòs. La perfumería El Rincón de Isabel abandona el 10 de la Porta de Sant Francesc para instalarse en el popularmente conocido como el carrer dels Quatre Cantons.

Un fin de semana de cancelaciones. Los únicos que desafiaron a pie firme los pronósticos meteorológicos para los últimos días de la semana pasada fueron los organizadores de la XXXIII edición de la Pujada al Castell y los Cronistas del Reino de Valencia. Bien es verdad que sus actos estaban previstos para el domingo. Pero todos los demás, fueron dejando sus citas para una mejor ocasión. La JLF retrasó la celebración de la 'cavalcada del ninot' a las 20 horas del 27 de octubre. Xateba suspendió su Encontre anual: «No podemos luchar contra los elementos, pero seguimos luchando por la igualdad», se afirmaba en el escrito de cancelación. Y hasta Esquerra Unida aplazó la asamblea ciudadana para el próximo sábado a la misma hora.

Cronistas bajo el chirimiri. Los cronistas oficiales, en cambio, no se arredraron y a pesar de su edad, cumplieron a pies juntillas el programa marcado para su 32ª asamblea anual, visitando Xàtiva, donde les atendió el cronista anfitrión, Agustí Ventura Conejero, y fueron recibidos por el alcalde Cerdà Boluda, el concejal de Cultura Jordi Estellés y el abad mitrado José Canet Canet. A pesar de la llovizna que cayó intermitente sobre la ciudad, los cronistas tuvieron oportunidad de contemplar la colegiata y algunos de los monumentos y museos más destacados antes de ser agasajados con un almuerzo en un restaurante del centro histórico, Els Porxes.

El conservador conventual. Sirva de aldabonazo para lo que le va a tocar hacer a la corporación setabense a partir de ahora. Forcall, un pueblo de la comarca de Els Ports de unos 400 habitantes, inició días atrás las obras de reparación del tejado del convento de los dominicos, un inmueble que amenazaba ruina cuando fue cedido al municipio 35 años a cambio de su reparación y mantenimiento, pero cuyo titular continúa siendo del obispado de Tortosa. Los trabajos están siendo financiados gracias a una subvención de la Generalidad.