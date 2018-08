El viaje inolvidable de...Yolanda McLellan La modelo posa con la indumentaria local. / LP Visitar Marruecos era la asignatura pendiente de esta modelo. Hoy, al recordar aquel café en Tánger o la hospitalidad de una interiorista alemana, sabe que valió la pena esperar ELENA MELÉNDEZ Valencia Domingo, 5 agosto 2018, 00:31

La principal razón por la que he viajado tanto es porque siempre he querido estar tan lejos como fuese posible del lugar donde nací. Tanto geográficamente como espiritualmente. Dejarlo atrás». Estas palabras de Paul Bowles, escritor americano que residió en Marruecos durante cincuenta años, son las que utiliza Yolanda McLellan para expresar el deseo que siente desde niña por ver mundo y adentrarse en entornos que le son ajenos. «Fui al Café Hafa en Tánger. En sus terrazas el autor escribió su famosa novela 'El cielo protector', una historia que transcurre en Marruecos y que luego Bertolucci llevó al cine. El corte de pelo de Debra Winger fue el empujón definitivo que me hizo cortarme el mío a ras de las orejas», relata esta modelo y escritora. Cuenta Yolanda que dicho café abrió en 1921 y que todavía conserva la esencia de otra época. Allí permaneció durante varias horas sentada tomando un té cargado de hojas de menta frescas. Mientras, admiraba las estremecedoras vistas al estrecho de Gibraltar. «Recuerdo a un vendedor de cacahuetes servidos en conos de papel de periódico. Me conmovió la dignidad y alegría de aquel hombre mayor, el cuidado con el que colocaba los frutos secos sobre el papel y la delicadeza con que los envolvía para entregarlos como si fuesen oro en paño».

Imagen del viaje por Marruecos de Yolanda. / LP

Yolanda llevaba años queriendo visitar Marruecos pero, incluso cuando ya tenía los billetes comprados, al final siempre surgía algún contratiempo que la obligaba a posponer el viaje. Su momento por fin llegó cuando una amiga llamada Natasha la invitó a hospedarse con ella en la casa de una diseñadora de interiores alemana afincada en Marrakech. «Su casa y sus desayunos están grabados a fuego en mis pensamientos. Recomiendo visitar su instagram @la_maison_marrakech». Tantas eran las ganas que Yolanda tenía de ver Marruecos que fue sin billete de vuelta y se acabó quedando un mes.

Así es Marrakech

Pasó diez días sola en Marrakech. Se compró una chilaba y por las tardes iba al mercado a comprar aceitunas, fruta y verdura, productos que asegura que estaban deliciosos. Unos días más tarde se unieron a ella otras dos amigas. «Katja, una alemana con el pelo rubio, y Kim, que es vietnamita. Parecíamos los ángeles de Charlie -recuerda con cariño-. Juntas exploramos Essaouira, Fez, Chefchaouen y el desierto de Agafay, un lugar de alquimia que, si le dejas, transforma tu interior».

Algunos recuerdos del viaje de McLellan por Marrakech. / LP

En Fez encontró un restaurante que en su día fue la casa del filósofo Maimónides. En él una señora preparaba pequeños platos de pucheros marroquíes con lo que ella define como «amor del bueno» al son de música típica. Después de comer acabaron bailando juntas en un momento único que recuerda con especial cariño. Para alojarse escogía pequeños riads que iba localizando a través de internet, lugares económicos y cuidados en los que conseguía empaparse del estilo de vida local.

En Essauira hizo un curso de tajine de verduras, plato típico que terminó convirtiéndose en una de sus recetas favoritas, y durante algunos días alquilaron un coche con conductor que les permitió recorrer buena parte del país. De esa experiencia le han quedado las ganas enormes de conocer más a fondo la zona rocosa del sur. «Cómo no enamorarse de Marruecos, de esa arquitectura reminiscente de un mundo antiguo, esa llamada permanente a la aventura, los jardines agrestes, el hammam, el poderío del desierto y las montañas Atlas».