El viaje inolvidable de... Lola Ruiz Lola posa durante su viaje a Santorini. / LP La paternidad les trajo un pacto: todos los años harían un viaje en pareja y fuera de temporada alta. Su último destino ha sido Santorini ELENA MELÉNDEZ Valencia Lunes, 30 julio 2018, 00:56

Lola Ruiz y David Cantó cumplen de manera anual con la tradición que iniciaron tras convertirse en padres: viajar una vez al año los dos solos a algún lugar que les apetezca y donde no sea temporada alta. La última de estas escapadas se produjo el pasado mes de marzo y el destino escogido fue Santorini, la fotogénica isla griega. El perfil creativo y estético de ambos les lleva siempre a seleccionar con mimo los lugares donde se hospedan, ya que para ellos este factor tiene una importancia determinante en su estancia. En esta ocasión la pareja eligió un encantador hotel de estilo marítimo ubicado en un acantilado y en el que la propia piedra de la montaña quedaba integrada en el espacio. «La pared de la ducha era la roca. No hay restaurante, son todo habitaciones privadas y dentro de cada una de ellas tienes tu comedor, donde te sirven de manera individual. En la terraza teníamos una piscina. Se trata de un lugar perfecto para descansar y desconectar de todo», explica Lola Ruiz.

Así es Santorini

Una de sus excursiones los condujo hasta Kamari, pueblo dominado por el monte Mesa Vouno. Llegaron allí a bordo de un pequeño barco y pudieron disfrutar de una curiosa playa de arena negra cuyo color contrastaba con las aguas turquesa del mar. Ese mismo día visitaron Akrotiri, otro pueblo que acoge unas ruinas y una playa de arena rojiza y piedras, dotada de un agua transparente como la del Caribe o la Formentera y un ambiente hippy que a ambos les hizo pensar en cómo sería Ibiza en los años setenta. «Lo que diferencia Santorini de Baleares es el tipo de lujo que te puedes encontrar, porque allí resulta todo mucho más discreto. Cuando paseas por el pueblo ves los hoteles, pero sólo parte de la fachada. Se hace una vida muy privada, como si estuvieras en un barco particular; nadie te ve».

Instantáneas del viaje de Lola Ruiz y David Cantó. / LP

En Santorini hay cuatro pueblos y Lola y David se esforzaron por visitarlos todos. Fira es la capital y centro, tiene vida nocturna, numerosos restaurantes y tiendas repletas de souvenirs. En Oia, encantador enclave construido en la parte alta de un arrecife, se encontraba su hotel y tiendas de firmas exclusivas como Chanel, Dior o Rolex. A los dos les fascinó la arquitectura local, con las casitas pintadas en blanco y puertas y ventanas azules excavadas en la roca. También disfrutaron de la gastronomía, basada en queso feta, yogur griego con sirope de arce, berenjenas y pescado. «No comimos carne en los cuatro días que pasamos allí. Hay mucha mezcla entre la cocina griega y la turca, pues Santorini se encuentra en medio de ambos lugares. Se come fenomenal y no es nada caro».

En el capítulo de anécdotas sobresale la que les ocurrió nada más llegar, cuando alquilaron un pequeño coche descapotable para moverse por la isla y se encontraron con la sorpresa de que, al poner la dirección del hotel en el navegador, éste les condujo hasta un descampado. Extrañados, llamaron al establecimiento para que se les indicara cómo llegar. Entonces les comunicaron que un empleado iría para recoger sus maletas y acompañarles, aclarándoles lo que estaba ocurriendo. «A los hoteles sólo se puede llegar andando. Son todo montañitas con caminos muy estrechos. También tienes la opción de ir en burro, pero a mí me daba miedo. Hay pendientes muy empinadas y no me imagino subiéndolas a lomos de un asno».

Hubo momentos muy especiales. Durante su estancia en Santorini tuvieron tiempo de visitar un puerto al que había que bajar en teleférico, luego volvieron al hotel para ver la puesta de sol desde la terraza y por la noche comieron pescado fresco en Lauda Restaurant. «Santorini es diferente a todo. Lo recomiendo con niños y sin niños, estoy segura de que volveremos».