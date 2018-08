Verónica Montijano, pilates en serie Verónica Montijano, en plena clase de pilates. / Damián Torres Cuando empezó a practicar esta disciplina sintió un «beneficio absoluto» en su vida y desaparecieron los dolores. Además se declara fan de ver tandas de capítulos en televisión sobre temas históricos JOSÉ MOLINS Valencia Jueves, 2 agosto 2018, 21:47

Es jueves y eso se nota para Verónica Montijano. Tiene una energía superior al día anterior y seguramente más que el siguiente. La razón es que viene de hacer pilates. Su gran pasión, la que le cambió la vida hace tres años. Cuando le toca sesión matinal la activa para el resto de la jornada. «Antes dejo la comida que el pilates. Siento un beneficio absoluto», sentencia la interiorista, que ha notado una mejoría integral en su cuerpo desde que realiza estos ejercicios dos veces a la semana. «Cuando mejor me sienta es por la mañana temprano. Te estiras, respiras, tienes que estar muy concentrada y si llegas con algún problema o estás nerviosa, no te salen bien los ejercicios. Consigue que te olvides de todo lo demás», comenta.

Verónica Montijano practicando pilates. / Damián Torres

Lo cierto es que a Verónica los estiramientos y la relajación ya le eran familiares desde pequeña. «Cuando nadie en España sabía de yoga, mi madre, que era una mujer muy moderna, nos puso una profesora de yoga para mí y mis dos hermanos, que iba a nuestra casa. Consiguió que nos metiéramos después del colegio en una habitación para relajarnos y respirar y eso se me quedó». Tanto que quiso volverlo a hacer, pero le hablaron del pilates y le vio más beneficios. Un mundo por explorar, que además le podía resultar terapéutico por su lesión lumbar y de rodilla. Antes le gustaba mucho jugar al pádel y al golf, pero en ambos deportes acababa dolorida de la espalda. «No sabía lo mal que estaba hasta que empecé a hacer pilates. Había ejercicios que me costaba mucho hacerlos. No es fácil realizarlos, pero el estrés, las reuniones y las horas sentada pasan factura», reconoce. «Ahora ya no me duele nada, estoy muy contenta, se lo he recomendado a mucha gente, aunque en realidad es un esfuerzo duro». Además combina los estiramientos del pilates con largas caminatas por el cauce del río, que le sirven de complemento perfecto para encontrarse bien.

Interiorista Recuperó la tradición familiar que inició su abuelo y desde hace años Verónica lidera un grupo que es todo un referente del interiorismo y la decoración en Valencia.

Pero no todo es actividad. También adora el descanso y se define como «muy casera». Ha encontrado «otra vida» enganchándose a las series de televisión, ese mundo en el que en vez de un 'hola qué tal' la primera pregunta que se le hace a un amigo es '¿por qué temporada vas?'. «Reconozco que estoy enganchada, me puedo ver siete capítulos seguidos o más. Algunas series concretas tengo que decir: 'por favor, el último', porque si no, no pararía», explica Verónica. «Soy más de series históricas, como 'Outlander', 'The Crown', 'Los Borgia', 'Los Medici', incluso me cambié de compañía de internet porque las siguientes temporadas sólo las hacían ahí». Para ella supone una excelente forma de relajarse y destaca que le enriquecen. «Están muy bien hechas. Tengo un grupo de amigas y hablamos de series, en qué temporada estamos, etc. O me engancho en el primer capítulo o las dejo, no le doy más oportunidades. Le dedico tiempo a buscar series porque me relajan mucho, porque si no me meto en internet y busco cosas de mi profesión, así que con eso me evado. Son televisivas pero también muy instructivas, te llevan a una reflexión», argumenta.

Además, le apasiona viajar, especialmente por Europa, ya que se reconoce enamorada de la diversidad cultural de este continente, pero no le gustan los demás. Aprovecha viajes de trabajo para mezclarlos con placer, ya que en su opinión, el ocio y el negocio casan muy bien en el interiorismo y «muchas veces van de la mano». Es una fiel asidua del cine, en especial de las películas francesas, por las que siente predilección. «Los domingos por la tarde me encanta ir, me gusta todo el protocolo, verlo en pantalla grande, el sonido y no me pierdo los estrenos importantes». Al trabajar en pleno corazón de la ciudad, no perdona el 'after work', ese tardeo al salir del trabajo con amigos, que le da «vida», y le fascina la buena mesa. «Voy a restaurantes de moda, soy carnívora absoluta, pero también muy de arroces, porque nada me gusta más que una buena paella», algo que no encuentra en Madrid, donde se escapa a menudo para ver exposiciones, museos y degustar su gastronomía.