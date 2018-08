Silvia Garzando, una mujer anclada en la tradición Silvia Garzando, en su despacho junto al puerto de Valencia. / J.J. Monzó Su infancia en el Cabanyal fue la fusión de salitre y cultura. De ahí surgió la personalidad de esta valenciana que se gana los garbanzos gracias al mar pero alimenta su espíritu a través de los sainetes que ella misma escribe RAMÓN PALOMAR Valencia Jueves, 2 agosto 2018, 21:47

El mar o la mar. Pues no lo sé. Me valen los dos. Y desde luego el mar, en nuestro caso el Mediterráneo, es una constante que se repite entre las personas que surfean sobre esta página cada domingo. Necesitamos la presencia del mar frente a nuestras narices aunque, gran paradoja, Valencia sigue dando la espalda o el culo al mar. También es cierto que nuestra ciudad no emergió justo a la vera del mar, y de ahí que arrastremos esta suerte de extraño déficit que nos provoca pajarracas mentales. Pero nos tranquiliza saber que el líquido elemento nos espera ahí, a tiro de piedra, y que podemos matar el mono cuando nos plazca. El mar, en fin, nos sosiega, nos hidrata, nos ventila la sesera, nos estimula el apetito y nos reconforta el alma.

Esto Silvia Garzando Blasco lo tuvo claro desde que nació. Pero, si concretamos, en verdad esta mujer no es de Valencia, sino del Cabanyal, por lo tanto nos aventaja en cuestiones marineras. Silvia se crió entre las calles de Escalante, José Benlliure y la Reina. Desde temprana edad, pues, se empapó de salitre, de playa, de jerga propia de galpón portuario pronunciada en aquel valenciano antañón y cachondo que hoy casi hemos olvidado. Silvia vivía frente al mar y allí sigue viviendo, ahora en la Patacona, porque no concibe morar en un lugar sin observar el ondulante azul cuando te levantas por la mañana y te acuestas por la noche.

Silvia Garzando Blasco me señala, cuando hablo con ella, un detalle muy interesante en el cual apenas pensamos: la cultura entra por el mar. Voy más allá: el intercambio cultural se establece con el comercio marítimo, pues sólo desde tierras ignotas desembarca el verdadero exotismo que enriquece. Vía terrestre nos llega lo previsible y desde el mar nos sacude el factor imprevisible que sorprende. Ella recuerda a aquellos marineros de Génova y de otros países paseando por el barrio, y cómo de esas semillas todavía se encuentran apellidos como Fosatti.

Su obra no pasa inadvertida para muchas compañías amateurs

Toda su familia se dedicaba al mar. El mar nutría a la parentela adquiriendo contorno de industria. No olvida los comentarios de sus mayores, ese «vamos al puerto a ver si ya llegan...» cuando parte de los suyos regresaban desde puertos argelinos o desde donde fuese. Y esa manera de vivir cala, pregna, asaeta. Porque además del aroma a salitre, el Cabanyal olía a Blasco Ibañéz, a Rivelles, a Sorolla, y la gente tertuliaba en la calle, y el Cabanyal contaba con varios teatros. La cultura y el mar, lo que decíamos. Por lo tanto, de una manera natural, Silvia Garzando Blasco sintió la llamada de las letras y este canto de sirenas sólo podía fructificar en la senda de los sainetes valencianos que no eran sino un reflejo de lo que ella escuchaba en aquel Cabanyal cimarrón. 'Deu sainets amb la nostra essència' recopila un buen número de sainetes escritos por Silvia, empeñada en recuperar una de nuestras tradiciones más fértiles, tan emparentada, por cierto, no sólo con el costumbrismo sino, diría yo, con el esperpento que nos devuelve nuestra imagen en un tono jocoso, algo distorsionado. Fruto de esa obra es su pieza 'Pensat i Fet', estrenada el pasado domingo ante un público entusiasta que abarrotó el teatro Talía. «Se recuperó aquella tradición de comer con la familia y luego, todos juntos, desde la abuela de noventa años hasta el nieto de cinco, acudir al teatro. Estoy encantada», confiesa Silvia.

Pero, ¿es Silvia una autora profesional? En el sentido estricto, no. Estamos ante una amante de nuestras tradiciones, ante una lectora voraz, empeñada en resucitar nuestras esencias. Por eso no le importa que se acerquen hasta su obra compañías amateurs con la sana intención de expandir la buena nueva. Ella les cede gustosa la ocasión porque entiende que el sainete forma parte de nuestro patrimonio y no conviene perderlo.

Las relaciones comerciales la llevaron a conocer Rusia, su segunda patria

Naturalmente, en la 'vida real', Silvia se gana los garbanzos gracias al mar. Dirige una compañía transitaria de éxito que triunfa en Rusia. Silvia, en efecto, manda un porrón de contenedores con azulejos, unos doscientos a la semana. Bah, una fruslería. Por lo tanto mantiene también una fecunda historia con Rusia y, por eso, cuando estuvo por primera vez en San Petersburgo paseó bajo la lluvia por uno de los cementerios de allí buscando la tumba de Martín i Soler, aquel compositor genial y valenciano que formó parte del entorno de Catalina la Grande. Bah, otra bagatela.

«Los valencianos ya estuvimos allí con Martín i Soler, Ramón», apunta. Y la tradición continúa con Silvia. Marchó hasta aquella tierras hace más de veinte años para abrir mercado. Y poco a poco lo consiguió. Supongo que ayudó en sus transacciones su pasión hacia los maestros rusos, literatura que ha devorado. Además, aprendió a hablar ruso gracias a sus visitas y a las clases particulares. Hoy sus clientes son su familia, según afirma, y cuando estos vienen de visita a Valencia se rinden ante nuestro clima, nuestra gastronomía, nuestro modo de vida tolerante y la mezcla de vanguardismo arquitectónico y casco antiguo que rememora otros tiempos de fulgor. Sin embargo, estos amigos rusos le dicen que sí, que todo es maravilloso, pero luego le preguntan por nuestra esencia, por nuestro interior, por nuestra verdadera personalidad, y es entonces cuando Silvia les habla de nuestra tradición de sainetes, y por fin los rusos, descubren nuestra intimidad. Silvia Garzando Blasco. No puede vivir sin el mar ni falta que le hace.