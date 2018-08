Salvador Alborch, eterna juventud Salvador Alborch se ejercita en el gimnasio al que acude cuatro días a la semana. / Jesús Signes Con la jubilación ha cambiado la notaría por el gimnasio, lo que le proporciona «equilibrio físico y psíquico». La pasión por el deporte no es nueva para él, ya que antes en sus viajes elegía hoteles próximos a lugares donde correr JOSÉ MOLINS Valencia Jueves, 9 agosto 2018, 00:02

Puntual al horario acordado, Salvador Alborch espera en el gimnasio donde nos hemos citado para la entrevista. Está ya vestido con la ropa de deporte, dispuesto a subirse a la elíptica y sudar un rato. Su lema de vida es 'mens sana in corpore sano'. Por eso el notario, que disfruta de más tiempo libre una vez jubilado, hace mucho ejercicio. «Para mí el deporte es una parte muy importante. No sé si estoy bien porque hago ejercicio o practico deporte porque estoy bien. Pero tengo el hábito de tres o cuatro veces por semana venir al gimnasio, una hora en cada ocasión. Me proporciona equilibrio físico y psíquico, además de tranquilidad -indica-. Cuando regreso a casa soy otra persona, aunque haya tenido mucho estrés. No sé si son las endorfinas o lo que sea, pero me aporta un equilibrio que noto mucho». En el gimnasio, Salvador Alborch acostumbra a utilizar la cinta de correr, la elíptica, la bicicleta estática -«me gusta hacer cardio para encontrarme bien»-, y también ejercita la musculación, aunque de forma moderada. «Lo que me preocupa es cuidarme», puntualiza. Y lo consigue. De hecho presume de estado físico a sus setenta años, pero sobre todo le ayuda a desconectar. «Porque si estás en una conferencia o una exposición más o menos desconectas, pero en un gimnasio el hecho de ir ya sin corbata y con pantalón corto contribuye muchísimo».

También ha sido un apasionado del running, que sigue practicando de vez en cuando en el cauce del río. «Me encantaba correr, y eso formó parte de mi vida de tal manera que cuando salía de viaje siempre buscaba un hotel que estuviera cerca de alguna zona donde correr. Por ejemplo, en Nueva York junto a Central Park, en París por los Campos Elíseos y en Madrid en la zona del Retiro. Acabas una reunión y te vas un rato por allí a correr y desconectas».

El notario se ejercita en el gimnasio al que acude cuatro días a la semana. / Jesús Signes

Como espectador sigue deportes como tenis, ciclismo o baloncesto. Pero su pasión es el fútbol. «Soy muy aficionado del Valencia, tengo el abono y voy con mis dos hijos a todos los partidos. Lo vivimos con intensidad y también pasamos un rato juntos. Este año disfrutamos bastante porque se están haciendo las cosas bien con Marcelino y la Champions está garantizada, así que el año que viene, además de venir al gimnasio, me tendré que buscar un rato los martes y los miércoles para el fútbol». Su amor por los colores blanquinegros le hacen ser miembro de la Tertulia Torino. «Me siento muy a gusto, hay exjugadores como Fernando o Roberto Gil, a los que admiro. Puedes hablar con ellos, es muy grato».

Notario Tras poner fin a su carrera como notario en Valencia, sigue asesorando al Colegio Notarial y es árbitro en la Corte de la Cámara de Comercio

A algunas personas alcanzar la jubilación les genera un vacío. No es el caso de Salvador Alborch, para quien este periodo de la vida representa todo lo contrario. «Estoy metido en tantas cosas que me faltan horas. Colaboro con la Fundación por la Justicia, que realiza una gran labor en materia de derechos humanos y justicia social. Soy patrono. También estoy en la Fundación Solutio Litis, de mediación y arbitraje, y en la Cámara de Comercio. Y soy abonado del Palau de la Música, voy a casi todos los conciertos», explica. «Tener a cinco minutos de casa las mejores orquestas del mundo, los mejores directores, es una maravilla. Soy abonado también del Palau de les Arts. Vi la ópera 'El corsario' de Verdi y en mayo iré a 'Tosca', en la que he estado cinco o seis veces y me parece impresionante: las intrigas, las pasiones que hay, los asesinatos... Disfruto mucho con eso».

El notario reconoce ser un apasionado del arte. / Jesús Signes

Como enamorado del arte, asiste a muchas exposiciones. «Hace unos días me encantó la de Zuloaga en la Fundación Bancaja. He visto obras de Valdés, Sorolla... Si quieres, aquí en Valencia es un no parar, a veces se solapan a la misma hora dos o tres actos a los que me gustaría ir y no puedo», asegura. De hecho, se dedica a contemplar las obras por el mundo. «Muchos de los viajes que hago últimamente son para ver museos, me encanta la pintura, casi todos están orientados a exposiciones. Disfruté en Berlín y Florencia, me impresionaron los museos». Y ya está pensando en su próximo destino: «Para octubre iré a Nueva York con un grupo de amigos y antes habrá alguna otra escapada, como la que quiero hacer pronto a Madrid para ver los bocetos de Rubens».

Le apasiona la naturaleza y para eso sin duda se queda con Xàbia, donde va muy a menudo. Realiza excursiones de senderismo a la Granadella. «Además, he completado dos veces el Camino de Santiago con mis hijos, la ruta portuguesa y la francesa, y el año que viene quiero repetirlo, con nueve o diez etapas. Me encanta el contacto con las zonas naturales. También en Dénia he corrido por las Rotas y resulta maravilloso, una gozada». Ahora su pasión es pasar tiempo con los nietos -«los estoy disfrutando»-, y ve la vida de otra manera: «Tengo una perspectiva más serena para afrontar las cosas. Hace treinta años sentí frustración por no poder correr el maratón. Ahora me satisface lo que hago, sé las limitaciones que hay y lo que no puedo hacer lo acepto con normalidad».