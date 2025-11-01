La reforma con esencia de la casa de pueblo centenaria de Toni e Irene
La intervención de Enne-Estudio en una construcción muy antigua en Foios ha permitido mantener la identidad y al mismo tiempo convertirla en un hogar para una familia
Valencia
Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:28
Cuando alguien compra una vivienda centenaria para rehabilitarla nunca sabe cómo acabará la cosa. Toni e Irene se lanzaron a la aventura con un firme ... objetivo: crear un hogar en el que poder disfrutar junto a sus hijas Ada y Blanca. El reto de Enne Estudio no fue fácil, pues había que inventar un patio donde antes existía un corral y en el que poder ubicar una piscina, un paellero, árboles frutales… Y, además, que todo tuviera una continuidad con el espacio interior.
A la planta baja se accede desde la calle mediante una gran puerta pivotante acompañada de sendas cristaleras laterales que da acceso a un vestíbulo que difumina las vistas pero no las oculta al resto de la estancia. Tras adentrarse en él se tiene acceso a la cocina y el comedor, que está presidido por la majestuosa escalera de hormigón visto que, a modo de gran escultura, da acceso a la planta superior de la vivienda. Las vigas de madera y el ladrillo caravista de las paredes dan continuas referencias a la antigua construcción del edificio.
El objetivo de la casa era que se pudiera disfrutar en familia. Por ello, una parte importante de esto son tanto los dormitorios como los baños. Con un diseño minimalista pero funcional, todos ellos cumplen su función y dotan de un ambiente tranquilo a la vivienda.
Aprovechando los altos techos de la casa original bajo la cubierta, se diseñó un altillo para albergar el espacio de trabajo del propietario. Bautizado como 'la guarida', se trata de una zona privada y tranquila con iluminación natural donde poder concentrarse en el trabajo.
El cuidado de los detalles de toda la casa ha sido uno de los puntos fuertes de este trabajo. La iluminación ha sido crucial y se ha trabajado en todas sus formas, integrándola con la obra para generar escenarios distintos para los diferentes momentos y necesidades del día a día. El resultado es una casa para poder disfrutarla con la familia y con los amigos.
El oficio desde dentro
Al igual que muchos profesionales del sector, el arquitecto Paco Sanchis aprovechó la crisis para seguir formándose y ver el oficio desde dentro. Con alma de interiorista, Sanchis y su equipo tienen una filosofía muy clara a la hora de encarar un proyecto: escuchar al cliente para, a partir de ahí, ofrecerles todos sus conocimientos
