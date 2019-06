¿Quién es Eva Turanzo? Eva Turanzo, en la Universidad Politécnica. / Consuelo Chambó Comprometida hasta la médula con la palabra feminismo, es una de las pioneras entre las mujeres empresarias, un sector donde todavía «queda mucho por hacer». Se considera una «disfrutona», y muy agradecida por el privilegio y la suerte que ha tenido en su trayectoria MARÍA JOSÉ CARCHANO Domingo, 23 junio 2019, 00:39

Lleva puesta una sonrisa perenne, esta empresaria que ha sido pionera en tantas batallas, que conserva una mirada inocente pese a que de dentro de la sale una fuerza interior que parece difícil de frenar. Nos encontramos en el edificio del Rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia, donde forma parte del Consejo Social, y desde donde se ha marcado ahora un objetivo: unir a las mujeres con la ciencia, despertar vocaciones dormidas, porque cree que a ese futuro vinculado a la tecnología le faltan nombres femeninos.

-Cuénteme una de sus experiencias más motivadoras.

-En plena crisis económica yo era presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias EVAP y recuerdo que el director de la Fundación Vicente Ferrer en Valencia, Sergio Morató, me pidió ayuda para construir un colegio en la India. A mí se me ocurrió recurrir al centro donde estudiaba mi hijo, donde estaban recaudando dinero para un viaje. Hablé con otras instituciones, me involucré, y fue una experiencia chulísima, porque nos fuimos a la India con niños. Allí nos encontramos en una situación totalmente distinta, donde prácticamente sin apoyos una persona había conseguido tanto. Yo creo que la gente no es consciente de lo que cada uno con nuestro granito de arena podemos hacer en la sociedad.

-¿Cree que ver lo que hizo Vicente Ferrer le ha inspirado en su camino?

-Por supuesto. Creo que aquí en Valencia somos personas muy comprometidas, emprendedoras, somos muy de propósitos. Al principio, cuando comenzamos en EVAP, éramos diez, y todo lo conseguimos con mucho esfuerzo. Recuerdo que al primer congreso que montamos me llevé a mis hijos un sábado y allí estaban, encartando la documentación que había que entregar a los asistentes.

-¿Quién le inculcó que lo que quería hacer muchas cosas y, de paso, transformar la sociedad?

-En mi familia siempre hemos sido muy independientes, donde se entiende que el trabajo dignifica a las personas. Mi madre nos lo inculcó a los cuatro, y sobre todo a las tres hermanas, que nos decía que las mujeres tienen independencia cuando es económica. Así que todos debíamos acabar nuestra carrera universitaria. Ahora, si yo me comparo con otros padres, cuando a veces voy a recoger a mi hija y dicen: «tenemos examen», pienso: «yo no tengo ninguno». Creo que el tema de la conciliación pasa por hacer de nuestros hijos personas autónomas.

-¿Nunca se ha sentado a hacer los deberes con ellos?

-Nunca en la vida. Y, es más, si estaba en casa y alguno de mis hijos me preguntaba por algo que no entendía, le decía que le escribiera una nota al profesor para que se lo explicara al día siguiente. No debo ser yo quien supla su trabajo.

«Nunca me he sentado a hacer deberes con mis hijos»

-Dicen de las mujeres que si son líderes es porque son mandonas...

-...Soy muy mandona.

-Se usa el lenguaje con sentido diferente en hombres que en mujeres, ¿lo ha sentido así?

-Las palabras generan realidades, en un hombre la ambición es muy positiva, y en una mujer puede llevar a pensar que será una astuta, una trepa… No. Si la ambición es querer tener éxito en aquello que deseas, a mí me gustaría que me consideraran una persona ambiciosa. El lenguaje nos distancia sin querer, y eso nos pasa actualmente con el tema feminismo, porque feministas actualmente somos todos, hasta mi propio hijo.

-¿Él se reconoce así?

-El otro día estábamos en una comida familiar, y mi sobrina decía que a veces se nombra la palabra feminismo y la gente cierra los oídos. Mi hijo contestó que él lo era, «y si genero rechazo me da igual, soy feminista».

-No es fácil en el mundo empresarial, tan masculino aún.

-Soy madre de tres hijos y he sido cargo directivo, y no he tenido nunca ningún problema, pero lo que necesitamos es que en el mundo empresarial deje de ser equivalente la presencia física con la productividad.

-¿Qué ve al mirar atrás?

-Yo soy feliz porque vivo el momento presente, y a mí me hacer cosas, porque soy muy disfrutona, porque si estoy de vacaciones lo paso bien, pero también en esta entrevista me divierto. Tengo mis momentos, pero creo que soy afortunada porque lo que se me ha ido presentando, por fortuna o por situación, me ha gustado. Porque yo lo intento. -¿Dónde la encontraría si no estuviera trabajando?-Tomando algo con los amigos, por ejemplo. O incluso disfrutando a veces de no hacer nada, como nunca puedo...