¿Quién es Pepe Cosín? Pepe Cosín, en su despacho del barrio de Ruzafa. / Consuelo Chambó El decano del Colegio de Interioristas tuvo que convencer a unos padres que estaban seguros de que iba a heredar el negocio de alimentación familiar MARÍA JOSÉ CARCHANO Valencia Domingo, 5 agosto 2018, 00:31

La madera, en estanterías o en paneles, separa ambientes en un bajo diáfano, con ladrillos y vigas de hormigón al aire, en un lugar que rebosa estilo en pleno barrio de Ruzafa. A unos metros de su casa, Pepe Cosín, un referente en el interiorismo en Valencia desde hace décadas, sale airoso de una crisis que ha golpeado al sector hasta dejarlo prácticamente desierto de nombres propios. Vestido de negro, con zapatillas, unas gafas de imán que mantiene al cuello y le sirven para ocupar las manos, habla con voz queda y algo de timidez de lo que más le apasiona en esta vida: su profesión.

-¿Cuánto hay de vocación en esto?

-Todo es vocación, por lo menos en quienes, como yo, no hemos tenido ninguna tradición familiar. Cuando acabé el bachiller y dije en casa que quería hacer diseño era como hablar en chino y que no te entendieran. Incluso casi tuve que estudiar en paralelo otra carrera, la de programación, que era también muy innovadora, porque no contaba con ningún apoyo. Probablemente eso me reforzó, como suele pasar en la juventud, que basta que te digan que no para que lo tengas más claro. Porque el negocio de mi padre, en el sector de la alimentación, estaba además pensado para que lo heredara yo.

-Esos negocios planteados para pasar de generación y que provocan muchas veces tanto rechazo…

-Totalmente. Por lo menos tuve la satisfacción de que me vieran desarrollado en esta profesión, pero me costó mucho a nivel familiar.

-No debía de haber demasiado donde mirarse.

-Hace poco me comentaba un compañero de la infancia que les sonó raro, incluso a ellos, que yo estudiara diseño. Estamos hablando de otra España, de aquella en la que vivía Franco.

-¿En qué se inspiró entonces?

-Nací en el Ensanche, en una portería, al lado de Cánovas, y todo ese entorno era mi pueblo, donde existía una de las mejores arquitecturas de la ciudad. Siempre me han atraído mucho los objetos, antigüedades, las tiendas que había por allí. Me quedaba pegado a esos escaparates. Supongo que desde niño lo tenía claro, pero a un nivel inconsciente.

Una espina clavada El gran reto que sigue pendiente Lleva años pensando en un proyecto que no ha acabado de ver la luz. «Queremos meternos en el diseño industrial y tener una editora de producto propio». Sabe que lo hará, «no sé si este año o al otro, pero al final lo conseguiremos, aunque llevemos desde principios de siglo intentando arrancarlo». Y seguir explicando, desde el colegio de interioristas, que esto de contratar un decorador no es cosa de ricos.

-A quienes trabajan en un sector tan creativo la mayoría de las veces les gusta además rodearse de cosas bonitas.

-A Borges le preguntaron una vez cuál era su mejor novela. Él contestó que gozaba más de lo que leía que de lo que escribía. Esto viene a ser lo mismo. Disfruto con la buena arquitectura, el buen interiorismo, pero también de un museo o una película. Incluso yo creo que en la formación de diseñador es fundamental esa mirada que te pueden dar otras artes, ya sea el cine, la pintura o la escultura.

-Y lo aplica a sus lugares, el estudio, la tienda, su casa.

-Recuerdo que, si hablamos de la vivienda donde ahora vivo, estaba en venta, habíamos reformado la de al lado e incluso se lo comenté a alguna persona que buscaba casa. Un día, a las cuatro de la madrugada, me desperté de golpe y pensé que tenía que ser para mí. Y eso que acababa de decorar el piso donde vivía en ese momento.

-¿Le ha dado miedo perder la curiosidad con el paso de los años?

-Si pierdes la curiosidad pierdes la ilusión, y a pesar de llevar muchos años a mí me sigue sorprendiendo cuando se alcanza la excelencia en cualquier tipo de arte. Mientras me siga emocionando seguiré en esto. Además, yo siempre digo que el mejor proyecto es el que viene, no hemos hecho la obra cumbre, y en realidad nunca la vamos a hacer. Porque esto es un camino y lo importante es disfrutarlo. Y esperar que el próximo proyecto sea un reto diferente, que nunca has hecho.

-¿Lo lleva a su vida más personal?

-La mayoría de mis viajes están motivados por una exposición, un museo o un edificio. Por ejemplo, en los días de Fallas, como no soy muy fallero, aproveché para ir a Plasencia a ver un palacio de congresos de arquitectura de vanguardia.

-¿Y si tuviera que decirme a qué dedica el tiempo que se permite alejarse del interiorismo?

-El tiempo que me queda lo dedico a lo típico, a la familia, pero también a pasear, a hacer deporte, a viajar. A leer, aunque siempre parece que la profesión te persigue.

-¿Y sus hijos? ¿Son decoradores?

-Ellos han hecho como el padre, emprender otros caminos. Mi hijo estudió Bellas Artes y se dedica a la pintura, mi hija Marketing y trabaja en una start up.

-Bueno, siempre presente la creatividad.

-Pero es que yo creo que la creatividad está en un buen panadero o un buen abogado; creo que es necesaria para cualquier profesional, porque al final es lo que mueve el mundo.

-¿Está satisfecho viendo el camino recorrido?

-De joven era jugador de rugby y eso me ha influido bastante, porque al final se trata de sudar la camiseta. La filosofía es la lucha, ganas o pierdes pero lo importante es disfrutar del partido. Y bueno, yo me he dejado la piel. Es importante la autocrítica para ver siempre dónde puedes mejorar pero ahora desde un punto de vista más sereno. Intento dominar ese punto de insatisfacción.