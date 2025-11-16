Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho Gil Conesa y su mujer, Roseanne Real, en el photocall de Los40 Music Awards este mismo fin de semana en el Roig Arena. IVÁN ARLANDIS

Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos

Con más de 25 millones de seguidores, es uno de los influencers valencianos más reconocidos gracias a sus vídeos cómicos, siempre relacionados con la familia o la vida cotidiana. El éxito le ha llegado después de haberse dedicado durante su primera etapa profesional al mundo de la empresa

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:17

Comenta

Se llama Ignacio Gil Conesa, pero no hay mucha gente que lo conozca por su nombre real. En algunos de sus vídeos ha contado que ... lo que en realidad aspiraba a ser de mayor cuando era adolescente era actor, pero claro, en casa no veían bien aquel sueño, así que estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Católica de Valencia. En su trayectoria profesional consiguió llegar a ocupar el puesto de director de Compras del Grupo Saona, pero al mismo tiempo ya se había puesto a grabar y publicar vídeos de humor. Creó un personaje, al que llamó Nachter, y aquella pequeña cuenta fue creciendo, y creciendo. Nachter, o Nacho Gil, tiene casi 12 millones de suscriptores en Tik Tok, otros 6,35 millones en Youtube, 5,4 en Instagram y 3,7 en Facebook, donde sube vídeos que tienen un éxito enorme. Su filosofía, «el arte más noble es el de hacer feliz a los demás con humor sano», y así lo hace cada día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  4. 4

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  5. 5

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  6. 6

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  7. 7 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  8. 8 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  9. 9 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  10. 10 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos

Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos