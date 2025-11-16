Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos

Se llama Ignacio Gil Conesa, pero no hay mucha gente que lo conozca por su nombre real. En algunos de sus vídeos ha contado que ... lo que en realidad aspiraba a ser de mayor cuando era adolescente era actor, pero claro, en casa no veían bien aquel sueño, así que estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Católica de Valencia. En su trayectoria profesional consiguió llegar a ocupar el puesto de director de Compras del Grupo Saona, pero al mismo tiempo ya se había puesto a grabar y publicar vídeos de humor. Creó un personaje, al que llamó Nachter, y aquella pequeña cuenta fue creciendo, y creciendo. Nachter, o Nacho Gil, tiene casi 12 millones de suscriptores en Tik Tok, otros 6,35 millones en Youtube, 5,4 en Instagram y 3,7 en Facebook, donde sube vídeos que tienen un éxito enorme. Su filosofía, «el arte más noble es el de hacer feliz a los demás con humor sano», y así lo hace cada día.

Hace ya tiempo que Nacho ya no trabaja como director de Compras en Saona -ahora es socio en una de las empresas del creador del Grupo Saona, Lassal-, sino que está dedicado a su profesión de influencer humorista, con las redes sociales como su canal de comunicación con sus seguidores. Reconocía que sus estudios le habían servido para convertirse en empresario, aunque el producto que venda sea a sí mismo. El pasado viernes fue uno de los invitados en la gala de Los 40 Music Awards, y al entrar al recinto del Roig Arena donde se celebró la gala decenas de seguidores corearon su nombre. Los jóvenes conocen perfectamente a Nachter.

Ignacio Gil Conesa contó en un vídeo en Youtube cómo es un día en su vida, que comienza con un café y yendo a misa -nunca ha ocultado que es católico y practicante- y de ahí al gimnasio. Tiene oficina, donde trabajan varias personas que le ayudan con la gestión de las cuentas, aunque reconoce que los vídeos los graba y los edita él mismo. Junto a él, su mujer, Roseanne Real, con la que se casó hace nueve años y que le ayuda con las finanzas y la parte más administrativa. Ella misma también tiene su propia cuenta, especializada en viajes, hogar y estilo de vida, pero si ha habido un vídeo viral en su vida, y que compartieron los dos, fue aquel en el que hablaban de la infertilidad, de sus problemas para tener hijos. De hecho, es la publicación fijada en la cuenta de Instagram de Roseanne.

En una entrevista concedida en el marco de las charlas organizadas por la Fundación CEU San Pablo, Roseanne contaba cómo conoció a Nacho en la universidad de Filipinas, donde los dos estudiaban ADE. Habló también de una relación a distancia que se alargó durante dos años y de cómo en 2015 decidió dejar todo atrás, trabajo, familia y amigos, e irse a vivir al otro lado del planeta por amor. «No hablaba una palabra de español», asegura. En esta entrevista se sinceraba además de cómo la fe le ha ayudado a sobrellevar mejor la imposibilidad de tener hijos, y de cómo se puede ser padres de otras maneras, con la familia, con la gente a la que quieren, incluso con sus proyectos profesionales, centrados principalmente en la carrera como humorista de Nacho.

Nachter es ese alter ego que, con una enorme creatividad, ha hecho del humor blanco una carta de presentación. Las historias, las escenas, son cotidianas, centradas en la familia. En la chancla de la madre, que de tan famosa llegó a hablar de ella en un vídeo con su propia madre. «Nunca te he dado con la chancla», desmentía ella, entre las risas de los dos. Su éxito le ha llevado además a publicar dos libros, 'Academia de madres' y 'Crónicas de un hermano mediano', con viñetas inspiradas en su propia familia. De vez en cuando, comparte estampas cotidianas fuera de sus 'sketches' de humor, el último cuando se casó su hermano. Sí, el mediano.

Quizás no sea conocido por la televisión, ni por el cine, pero las redes sociales se han convertido en el medio más conocido sobre todo por los jóvenes, y Nacho Gil es uno de los valencianos con mayor número de seguidores. Toda una celebridad.