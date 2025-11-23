Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»

María José Carchano Valencia Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:46 | Actualizado 01:08h. Compartir

Hay tres acontecimientos en la vida de Mayrén Beneyto que la llevan a meterse en política desde bien joven. En el primero hay que retroceder a su época de adolescente. Estaba estudiando en el Sagrado Corazón de París Chantilly y recibe un telegrama de su padre, donde la conmina a centrarse en sus estudios de francés y a dejar de defender a España, que para eso ya están los embajadores. «Es que yo todas las noches me peleaba con Chantal de Francia, compañera mía en el internado, porque se pasaba todo el tiempo atacando a los trenes españoles y, de paso, a mi país». En el colegio dieron la voz de alarma y avisaron al padre de Mayrén que si la chiquilla, que entonces tenía quince años, seguía peleándose con una princesa, sería expulsada del colegio. «Ese fue mi primer trabajo político», asegura, seria, Mayrén Beneyto, en este capítulo dedicado a su trayectoria en la vida pública, llena de personalidades, momentos históricos y muchas anécdotas.

Avanzamos unos años para encontrar el segundo acontecimiento en el que Mayrén Beneyto se mete en el jardín de la política. «Yo ya me había casado y mi hija Irina, que entonces tenía seis años, es nombrada reina infantil de los Moros y Cristianos de Villajoyosa. El presidente de las fiestas, Jaime Botella, quiere ser alcalde del pueblo, y como yo pensaba que valía para el puesto decido ir a hablar con el gobernador civil de Alicante, que era amigo de mi padre, a su despacho». Por supuesto, se trata de una época anterior a la muerte de Franco, cuando todavía no había democracia en España. Jaime Botella llegó a alcalde, y después consiguió hacer carrera política en el Partido Popular.

El tercer suceso en la vida de Mayrén que le empuja hacia la política tiene que ver con la traumática experiencia de su separación en una época en la que todavía no existía la ley del divorcio. «En ese momento me doy cuenta de la horrible situación de la mujer en una circunstancia como esa».

Hay más circunstancias, en realidad, que predispusieron a Mayrén Beneyto a dejarse seducir por las mieles de la vida pública. «Las Muñoz Peyrats venían mucho por mi tienda, y un día hablaban de que el general Franco iba a morir muy pronto, que era una situación terrible. A mí me interesaban muchísimo aquellas conversaciones. Joaquín Muñoz Peyrats está al frente del Partido Liberal que había fundado Joaquín Garrigues Walker, y comienzo a asistir a aquellas reuniones, todas clandestinas. Entonces yo ya estaba separada». Cuando la agrupación en Valencia solicita permiso para reunirse, resulta que Beneyto es el primer apellido por orden alfabético de las diez personas que habían solicitado la autorización al Ministerio de la Gobernación. «Todavía conservo el sobre a mi nombre».

Ampliar Mayrén Beneyto, en su casa, con las medallas y el bastón de mando de su etapa como concejal. IRENE MARSILLA

Ahí empieza para Mayrén Beneyto la verdadera vida política, la de las reuniones, la de las idas y venidas a Madrid, la de la sensación de que estaba siendo protagonista de un momento histórico para España y para Valencia. «Llegó un momento en que el propio Joaquín Garrigues dice que no podemos ir solos a las elecciones. A mí me hubiera gustado ir con la Democracia Cristiana, pero era un partido que no tenía nada que hacer en aquel momento, y nosotros queríamos ganar. Así que el Partido Liberal se integra en UCD y Mayrén Beneyto comienza a «servir cafés, o lo que fuese», a personalidades como Fernando Abril Martorell o Manuel Broseta. Hay pocas mujeres en aquella época: «Soledad Becerril, Carmen García Moreno, que luego se cansó, o la valenciana María José Muñoz, que también decidió irse. La que estuve siempre fui yo». De secretaria de Cultura del partido, de concejal o, posteriormente, como directora general de Turismo.

Justo la semana en que se cumple el 50 aniversario de la muerte de Franco, Mayrén Beneyto, con su memoria prodigiosa, se acuerda perfectamente de aquel día, aunque reconoce que la mayor angustia la vivió en el atentado de Carrero Blanco. «No queríamos que hubiera otra guerra». Aquel 20 de noviembre de 1975 fue distinto. «Tuve la certeza de que cerrábamos una etapa. Mi padre hacía ya veinte años que cada vez que iba a Madrid me decía que todo estaba mal. Él era liberal, periodista, mientras que mi familia política, los Manglano, eran monárquicos y no les había gustado que don Juan de Borbón no llegara a reinar».

En su primera incursión como edil decidió dimitir porque parte de su familia tiene una empresa que trabaja con el Ayuntamiento. «Creo que debe de ser uno de los únicos casos en los que, a pesar de que había un dictamen diciendo que no había ningún conflicto de intereses, preferí irme». Cuenta Mayrén que Fernando Abril no quería que se fuera, y como creyeron que el trabajo que había realizado había sido «fantástico», la premian con aquella Dirección General de Turismo que le permitió protagonizar una de las anécdotas más divertidas de su vida política. «Asistía a Fitur, en Madrid, y me presento vestida de valenciana. En el aeropuerto pitaban todas las alarmas por el traje», y ahí ha quedado para la posterioridad la imagen de Mayrén con el traje regional junto a la mujer de Fernando Abril, Luisa Hernández, y la de Adolfo Suárez, Amparo Illana. «Estuve todo el día por Madrid con los moños puestos».

Mayrén Beneyto conoció, en aquella primera etapa política, a personalidades como Adolfo Suárez -era «encantador»-, o a Santiago Carrillo - «con y sin peluca»-. Con Carrillo se reunían en El Piano Verde, y recuerda un día que contó un accidentado viaje desde Madrid. «'El avión se movía tanto que me asusté muchísimo, y le dije a Pilar (se refería a Pilar Urbano, conocida periodista y miembro del Opus Dei): 'Por favor, tú que tienes influencia ahí arriba, haz el favor de decirles algo porque nos matamos, que yo no conozco a nadie'. Nos reíamos muchísimo porque lo dijo de lo más convencido». Con Adolfo Suárez cuenta otra divertida anécdota, un día en que tenían reunión en El Saler, después de celebrar el día de las Fuerzas Armadas. «Me pidió que entretuviera a su mujer, que era tremendamente tímida, y muy delicada. Yo no sé en qué momento me llaman para algo y pierdo a Amparo. A Amparo se la habían llevado a enseñarle la Albufera, pero yo no me enteré, y no sabía cómo presentarme delante de Adolfo Suárez y decirle que había perdido a su mujer… Me querían matar». Con Amparo coincidió de nuevo en uno de los primeros viajes a la Moncloa. Acababa de llegar al poder Adolfo Suárez. «Iba con Marisa Abril y Amparo Illana le dijo a Carmen Díez de Rivera, jefa de gabinete de Suárez, que nos enseñara el despacho. Carmen contestó: 'Para el poco tiempo que vamos a estar aquí…'».

Ampliar Mayrén Beneyto, en Madrid vestida de valenciana, junto a la mujer de Adolfo Suárez. CEDIDA

En aquella UCD, Mayrén Beneyto tuvo un papel protagonista. «Conocí absolutamente a todos, y fui una auténtica guerrillera», asegura. «Vicente Garrido, Paco Puchol, Vicente Simó y yo manteníamos el partido en Valencia. Por debajo, en la maquinaria, Manolo Tarancón y José Luis Olivas. De chófer, un joven Eduardo Zaplana. Imagina qué maravilla de conductor». En el poder, personalidades como Fernando Abril - «que hizo muchísimo por Valencia; uno de mis grandes orgullos es haber propiciado que tuviera una calle a su nombre»-, Manuel Broseta o José Luis Manglano. De Broseta asegura que era «un encantador de serpientes, una maravilla de hombre. Todas las mujeres estaban locas por él». Mayrén cuenta que Broseta «quería que yo fuera a Madrid, pero nunca quise porque no tenía carrera universitaria». Habla del congreso que el partido celebró en Mallorca, a principios de febrero de 1981. Acababa de dimitir Adolfo Suárez y se reunieron de urgencia para elegir un sucesor. Mayrén se acuerda del movimiento de habitaciones, aquí y allá. «Hubo líos de faldas y pantalones, en los que estuvieron involucrados varios ministros y varias valencianas». No cuenta más.

¿Y el día del golpe de Estado? «Yo estaba en la tienda y había mandado a recoger los trajes porque mi hermano se casaba. Viví con el pánico dentro del cuerpo, aunque recuerdo entrar al ultramarinos y el vendedor repetía: 'A rey muerto, rey puesto. No pasa nada'. Me agarré a aquella frase». Fue la época en que UCD se hundió. «No consiguió escaño García-Margallo, ni siquiera Fernando Abril. Eran cabezas magníficas… Fue muy doloroso».

Otra de las grandes razones por las que Mayrén Beneyto se metió en política fue su amor por Valencia. Recuerda aquella época en que hubo una guerra sin cuartel por el nombre de la Comunitat Valenciana, que si País Valencià, que si Reino de Valencia…, y donde María Consuelo Reyna, en Las Provincias, tuvo un papel clave. De su amistad con María Consuelo tiene mucho que contar. Coincidieron en el Sagrado Corazón, y su buena relación con Broseta aupó a Mayrén a la política. En todos estos años han sido amigas y confidentes y han podido vivir en primera persona los acontecimientos más importantes de la Valencia de los ochenta y noventa. Por ejemplo, el pacto del pollo, aquel que permitió a Rita Barberá acceder a la alcaldía gracias a los votos de Unió Valenciana, el partido de Vicente González Lizondo en el que Mayrén Beneyto volvió a la política después de algunos años alejada, después de aquel hundimiento de UCD.

Ampliar Los inicios de Mayrén en la política, con VIcente Simó. CEDIDA

Estaba en su casa el día en que Vicente González Lizondo se presenta. «Les dije a mis hijos que igual quería que le apoyara en algo que tuviera que ver con Valencia. Vino a las once de la noche, y me preguntó si quería ir con ellos a las próximas elecciones. Al final me convenció y le dije que sí, pero mis hijos estaban horrorizados. No querían que me metiera otra vez en política, pero a mí la idea me pareció maravillosa». Y se sincera. «Unió Valenciana fue el partido más bonito que he conocido, en el que había humanidad, democracia, amor, cariño, y mucha gente con ilusión. Todos eran iguales. En el ayuntamiento todo se debatía, todo se discutía, sentados comiendo unos bocadillos. Es el partido en el que me he sentido más apoyada, considerada. Era un partido de verdad». Mayrén se deshace en elogios hacia Vicente González Lizondo. «Se burlaban de él diciendo que era una persona de campo, pero en realidad era una buena persona con un amor inmenso a su tierra y a las tradiciones entregado completamente. Sin embargo, Rita tenía una cosa todavía mejor y es que sabía ganarse a Vicente. Le decía: 'Vicente, tú a mí me quieres'. Y con esa frase ya lo tenía. En las palabras de Mayrén se intuye que todavía hoy, treinta años después, se siente más próxima a UV que al PP, y critica aquel pacto del pollo que propiciaron los empresarios, encabezados por Federico Félix, y que aupó a Rita a la alcaldía. «Vicente quería ir a la oposición. Ya ganaremos en las próximas, decía, pero había gente que quería los sueldos». Hubo, según Mayrén, otra decisión que apuntilló el partido a nivel municipal, y fue que el PP, con José Luis Olivas al frente, se quedara la concejalía de Hacienda.

Se acuerda todavía del primer día en el Ayuntamiento. «Me acerco a la alcaldesa y le digo: '¿Te has dado cuenta? Estamos tu y yo aquí, donde tu padre fue concejal y mi padre teniente alcalde». Mayrén y Rita se conocían desde pequeñas porque las familias eran amigas. Su padre era periodista del Levante y mi padre el primer director de Radio Nacional de España. Rita y Mayrén. Una relación que define como muy estrecha. «Rita se reía mucho conmigo, le encantaban mis anécdotas y mis ocurrencias. Todas las Navidades le mandaba una felicitación como si fuera de la sección femenina de la época en la que éramos jóvenes. Me decía, Mayrén, por favor, que no puedo ni guisar de la risa». Cuenta otra anécdota que habla de su relación. «Una vez teníamos una recepción con un embajador árabe y una comida con él. Rita nunca llegó y yo tuve que defenderme con un tenedor porque en cuanto me descuidaba su mano estaba en mi pierna. Cuando se lo conté se moría de la risa».

Ampliar Mayrén Beneyto, en su segunda etapa en el Ayuntamiento, donde llegó de la mano de UV. CEDIDA

De su época en el Palau de la Música, quedó la leyenda de que había una comunicación entre el chófer que llevaba a Mayrén todas las mañanas desde su casa con el personal de la casa, avisando de qué humor estaba ese día. La exconcejal no lo niega. «Había días en que me encontraba a todo el mundo, y días que no me cruzaba con nadie». Y lo justifica: «Yo quería que todo estuviese perfecto, que si había algo por limpiar que se hiciera, que el trabajo estuviera impecable». Con Mayrén Beneyto el Palau de la Música vivió una época de esplendor, sobre todo porque supo rodearse de los mejores, por ejemplo de Ramón Almazán, convertido después en su marido.

¿Qué opinión tenía Mayrén de Rita? «Era una mujer magnífica, que tuvo un problema: rodearse de amistades peligrosas, de gente tóxica. Nunca quiso verlo». ¿Se lo dijo Mayrén? «Muchas veces, pero no quería saber. Me decía: 'vive tu vida y no me preguntes'. Tenía una fuerza enorme, pero su perdición vino de la Zarzuela, cuando le piden que ayude a Urdangarín». Mayrén sostiene que desde entonces se tuerce todo. «Yo nunca me pude enterar de nada, porque a mí me mandaban a otro lado cuando se trataba de algo relacionado con él». ¿Por qué dejaron fuera a Mayrén? Ella lo tiene claro. «Porque lo hubiera contado».

¿Y cómo era su relación con Alfonso? «Muy buena -asegura- hasta que apareció María José (Alcón) de por medio y hasta que pasó lo de Urdangarín. A mí siempre me pareció una persona muy recta, valiosa. Me sorprendió lo que pasó después, pero me di cuenta enseguida». Mayrén estuvo imputada por la investigación de blanqueo de capitales en el PP. «Aquello lo llevé muy mal, porque no entendía nada». Repite varias veces esa frase: «No entendía nada. A mí se me hizo un daño terrible». Asegura que recibió presiones por decir la verdad delante del juez, y revela que el propio magistrado le dio las gracias por su sinceridad. ¿Qué dijo Rita? «Yo me fui a Nueva York y me pasé tres días llorando; hablé con ella y me dijo que había hecho lo que tenía que hacer. Nada más».

Avanza hacia el final de la historia. «Con Rita hasta última hora siempre estuvimos hablando. Ramón y yo nunca perdimos el contacto con ella, pero estaba muy mal. Recuerdo que se vino el verano anterior a Beniarbeig y la gente del pueblo la vitoreaba. Después me confesó que había pasado uno de los días más felices de su vida». Del viaje a Madrid del que ya no regresó, Mayrén asegura que la querría haber acompañado porque la veía muy sola, pero Ramón pensó que ya tenía a su familia, a sus hermanas y a sus sobrinos. «Yo nunca la abandoné», repite. Recuerda como si fuera ayer el momento en el que se enteró de su muerte. «Sentí que me arrancaban el corazón».

