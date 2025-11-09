Mayrén y las tradiciones: el sorpresivo saludo del Papa, el incendio en casa y el boom en Instagram

María José Carchano Valencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:27 Compartir

Esta semana Mayrén Beneyto me invita a almorzar. Se decide por el Timbre, un local que está muy cerca de su casa, justo en la plaza Cánovas, y que se ha convertido en uno de los lugares de moda de la gente VIP de Valencia. No era fácil hacerle sombra a Aquarium, pero Manolo Arbona lo ha logrado. Mayrén avisa: la tortilla de patatas está buenísima. Es cierto. Y lleva cebolla. Y así, picando, Mayrén comienza su relato. No hay papel a la vista. Es increíble su memoria.

Este capítulo versa sobre las tradiciones, pero como Mayrén Beneyto es genio y figura, las ha hecho suyas. Incluido aquel día en que, apenas un mes después de asumir el acta de concejal, se alza en pie de guerra. «Lola García Broch, que también era concejal, me dice que si la costumbre es que los concejales lleven a la Virgen a hombros, ¿por qué no podemos hacerlo nosotras también?» Así que allá se fueron el día del traslado: «Entramos, cogimos las linternas porque estaba oscuro y nos quedamos allí, junto a la Virgen. Cuando llegaron el resto de concejales nos querían apartar, pero nosotras dijimos que teníamos el mismo derecho que ellos». Mayrén y Lola, dos mujeres que fueron capaces de enfrentarse a sus compañeros y decir no. Se lo consultó a Rita Barberá antes de hacerlo. «Bueno, en realidad no le pedía permiso, se lo comunicaba». Le avisó que iba a llevar a hombros a la Virgen y otras muchas cosas durante los 26 años que fue concejal. Dicen que era su niña mimada. «Aquel día me miró con una cara un tanto extraña. Me dijo que hiciera lo que quisiera. Además de eso, quedamos en que daríamos la vuelta a la plaza dos veces, algo que el arzobispo nos había alertado de que no hiciéramos». La realidad es que, según Mayrén, aquel día el pueblo valenciano se volcó. «Y cuando nos vieron a Lola y a mí los aplausos fueron como no te puedes imaginar. Para mí fue uno de los días más emocionantes de mi vida pero a nuestros compañeros les sentó como un tiro».

Recuerda cómo, 26 años después de acompañar a la Virgen, el año que ya sabía que iba a ser el último le saltaban las lágrimas. Ella, que siempre mantuvo la compostura, que nunca ha querido mostrar debilidad. Esas lágrimas del último día no le pesan porque eran por la Virgen de los Desamparados, a la que tiene por todas partes en casa. Al lado de la cama, en el vestíbulo. «Es como de la familia. Le pido cosas, pero también sé que no me las va a dar fácilmente».

El día del traslado de la Virgen está marcado a fuego desde su infancia. «De pequeña yo recuerdo haber subido a los dos balconcitos ubicados sobre la Virgen, porque mi madre y la marquesa de Dos Aguas, que era como mi tía, conocían a los porteros que cuidaban la imagen«. Rememora Mayrén la misa de Infantes, también el chocolate con nata y fresas en Santa Catalina, y que ese día era el primero que se vestían de verano, aunque hiciera fresco. Había que estrenar.

Las tradiciones han incluido las Fallas, y Mayrén enseña, guardados en un lugar especial en su casa, algunos de los catorce trajes de valenciana que atesora, la mayoría espolines que son obras de arte, que todavía viste al llegar el día de la Ofrenda. Los coloca sobre la mesa del comedor, como un tapiz de telas de flores, acompañados de las mantillas que ha ido acumulando a lo largo de una vida larga, gracias a las tradiciones que a ella le transmitieron y que ha trasladado ahora a su hija y sus nietas. «El día que Irina (su hija) cumplió 18 años su padre le dio a elegir entre un coche y un traje de valenciana. Lo tuvo claro». Y enseña el traje 'valencia', uno de los espolines más reconocidos de la firma Garín.

Las mantillas también han sido una de sus grandes tesoros, y eso que tuvo una 'chica de servicio' que se lo robó casi todo. «Iba buscando en los anticuarios para ver si encontraba algunas de las piezas que se llevó y aunque nunca localicé nada acababa comprando». A Rita Barberá le comunicó que ella llevaría mantilla en las procesiones. «Me contestó que ella no la iba a llevar, pero que yo sí podía hacerlo». Al final, la alcaldesa se puso una de las mantillas de Mayrén el día en que el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, fue nombrado cardenal en Roma.

Los días de Fallas la casa de Mayrén ha sido siempre un hervidero. Allí se visten su hija y sus nietas para la Ofrenda, pero en todos estos años en que formaba parte del Ayuntamiento de Valencia fueron muchas las personalidades que establecían en este piso de la plaza de América su cuartel general. Así que Mayrén Beneyto ha puesto la mantilla y ha vestido de valenciana, por ejemplo, a Victoria Federica, la nieta del Rey Emérito Juan Carlos I. «A mí me enseñó a poner la mantilla un peluquero de Valencia que se llamaba José Miguel Mira cuando yo tenía 18 años». Y explica cómo se pone hilvanando y plegando. «Lo he enseñado incluso en la televisión».

Casa oculta para personalidades

Su casa ha sido además el lugar donde Rita Barberá escondía de la prensa a aquellas personalidades que no querían ser vistas. Por ejemplo, se acuerda de un ministro de Rajoy, y que según Mayrén salía entonces con su secretaria. «La excusa es que llegaba tarde para cruzar la Alameda». Era un lugar donde se podían ver los castillos con intimidad, así que a Rita le venía muy bien ese balcón secreto.

Mayrén Beneyto no fue fallera mayor de Valencia por poco. «El presidente de Junta Central Fallera vino a nombrarme varias veces a mi casa y yo siempre escuchaba a mi madre decir que no, que la niña no. A ella no le gustaba nada, y además pensaba que iba a ser como una montaña; había tenido parálisis infantil de pequeña». Así que se acuerda como si fuera ayer del año en que nombraron a Amparo de Rojas y a Macarena Cañamás, familiares de Mayrén, y cómo su padre daba su nombre, porque antes no había jurado que eligiera. «Las dos fueron nombradas en casa». Mayrén llegó a ser de la corte infantil de Luisa Sancho y fallera de la comisión del barrio. «A mí me gustó siempre lo de valenciana».

Avanzamos hacia adelante en el tiempo, hasta 2020. Durante la pandemia, aunque ya estaba casada con Ramón Almazán, el matrimonio vivía separado, él con su madre ya nonagenaria y Mayrén en su casa, así que pasó sola lo más duro del confinamiento. Sin embargo, no le dio tiempo a aburrirse, y sus vídeos en redes sociales dispararon su popularidad. «Pasaba el aspirador vestida de fallera cantando Paquito el Chocolatero, monté un casal en casa…». Así se entretenía. En Semana Santa sacó las mantillas, en Fallas hizo la Ofrenda, en la Virgen celebró la procesión, el traslado… «Una chica que venía dos veces a la semana me grabó cantando 'Resistiré' mientras limpiaba con un mocho la alfombra. Le entró tal risa que dijo que tenía que mandarlo a sus padres para que me vieran. No sé cómo, pero la Ser me llamó al poco tiempo porque había sido 'trending topic'. Ahí empezó mi vida en Instagram».

La mujer que la grabó decía que Mayrén era lo más divertido que le había pasado en su vida, y sus vídeos tuvieron tal éxito que los veían en miles de casas. En la Feria de Abril se puso a bailar sevillanas, un vídeo que ha servido como clase de baile en un centro andaluz de Bolivia. Entre los vídeos más virales, el que el año pasado, mientras enseñaba al niño Jesús que tenía en la entrada de la vivienda junto a unas velas, se prendía fuego un ramo. Fue noticia en todos los medios y sus cifras en Instagram se dispararon. Las Fallas de 2021 no se celebraron en marzo, pero Mayrén y sus amigas de Perú decidieron que iban a hacerle la ofrenda a la Virgen. Ataviadas con mascarillas, con un ramo de flores en la mano, se presentaron en la Basílica. «Iba con nosotras Hortensia Herrero, que ha sido la artífice de la restauración de la Virgen y del camarín, y nos dejaron pasar».

Mayrén Beneyto regresa a su época en el Palau, donde uno de sus grandes logros es que en el escenario estuviera la Virgen Peregrina. «Fue algo inédito, la estuvimos acompañando toda la noche», recuerda. Hubo un concierto en su honor que Mayrén recordará toda su vida. «La orquesta estrenó una obra dedicada a la Virgen».

El último recuerdo la traslada a la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. «Nos habían dicho que cuando llegara el Pontífice saludaría a la alcaldesa, quizás a Alfonso Grau, y al resto lo haría con una inclinación de cabeza. Cuando llegó yo me fijé en su secretario, el que dijeron que era tan sexy, pero el Papa vino directo a mí, y me dio la mano. Todos estaban estupefactos, y luego me acusaban de haberle provocado. Nada más lejos de la realidad», ríe Mayrén.

