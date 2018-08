¿Quién es Marian Corbí? Marian, en la sede de la Asociación Valenciana de Agricultores. / Manuel Molines A la presidenta de la Asociación Valenciana de Mujeres y Familias del Ámbito Rural no le incomoda desenvolverse en un entorno masculino MARÍA JOSÉ CARCHANO Valencia Jueves, 9 agosto 2018, 00:00

Queda lejos del mundo rural el lugar donde nos encontramos, la sede de la Asociación Valenciana de Agricultores, en la calle Guillem de Castro. Pero Marian Corbí parece estar en su salsa, tanto entre despachos como en el campo, donde durante muchos años regentó una explotación agrícola en su municipio natal, Carcaixent. Y conoce perfectamente los problemas que padecen las mujeres a las que representa, como el hecho de que no haya precios, y que a ella le obligaron a dejar la agricultura como forma de vida. Sin embargo, no ha abandonado su batalla. Ella, incansable, fuerte, como tantas otras, sigue luchando.

-Conozco a muchas mujeres que viven en el campo. Todas son valientes, inagotables.

-La vida en el mundo rural es muy singular, y las mujeres tienen un papel esencial que permite que los pueblos sigan estando vivos en un momento muy complicado porque no hay precios en la agricultura. Ellas, si tienen algo, es la fuerza para ser cuidadoras, para preocuparse por la explotación agraria y al mismo tiempo gestionar la economía familiar.

Manuel Molines

-¿Qué la movió a usted?

-Me hice socia de la Asociación Valenciana de Agricultores porque tenía una explotación agraria. Aunque soy de Carcaixent, que no es un pueblo porque tiene veinte mil habitantes, fui conociendo a gente que vive en las zonas rurales, descubrí las dificultades que tienen, y entonces te das cuenta de que la vida en los pueblos ha de diversificarse. Porque, además, somos los mantenedores del medio ambiente. No debemos, por otro lado, conformarnos en ese segundo plano, las mujeres tenemos que dar la cara, asociarnos en cualquier entidad del municipio, y si hay algo que reivindicar, hacerlo.

-Ha luchado para que las mujeres sean protagonistas. ¿Lo ha hecho usted en su vida diaria, ir por delante?

-No me gusta pensar que voy por delante de nadie, sino al lado. En mi casa sólo tengo hombres, mi marido y mi hijo, pero siempre me he considerado una más. Y estoy muy acostumbrada a vivir rodeada de hombres, porque cuando me dedicaba a la agricultura y empecé a formarme, en los cursos casi siempre solía ser la única mujer.

Una espina clavada La necesidad de hablar inglés No duda un segundo. «Mi espina clavada es no hablar mejor inglés». Sobre todo porque ahora lo necesitará, con su hijo viviendo fuera. ¿Se lleva mal la distancia? «Claro, pero cumple su sueño y eso para una madre es lo más». Si repasa las decisiones de su vida está satisfecha. «Lo mejor que pude hacer es poder elegir. En su momento me quedé educando a mi hijo, y para mí fue un privilegio».

-¿No le ha importado?

-No. Hace dos años terminé un grado superior de administración de empresas y me acuerdo de que nuestro grupito éramos las mamás de todos, pero es que nunca me ha molestado estar rodeada de hombres, de jóvenes o de mayores. Procuro congeniar con la gente, estar a gusto con las personas, poner lo mejor. Y escuchar. Porque así es cuando más aprendes.

-¿Se ha sentido apoyada?

-Yo me lancé a montar un negocio, y si he tenido suerte es porque mi marido nunca me ha dicho nada, al contrario, él me ha empujado, a que hiciera cursos, a que me preparara. En ese sentido jamás he tenido ningún problema. Es cierto que los principios resultaron muy duros, pero la explotación de naranjos era una maravilla y fue una época gratificante. La recuerdo como una gran experiencia de la que aprendí muchísimo.

-Qué pena que no pudiera seguir.

-Las circunstancias nos obligaron a dejarlo pero eso no quiere decir que me haya separado del sector o no siga defendiendo la agricultura porque creo que es lo justo. Es muy necesario apoyar a las mujeres del mundo rural y darles la voz que muchas veces no tienen.