Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lara Siscar, en una fotografía de archivo, en la sede de LAS PROVINCIAS. JUANJO MONZÓ

Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

La comunicadora valenciana ha sido una de las protagonistas del funeral de Estado por las víctimas de la dana, una gandiense que ahora ejerce de corresponsal de TVE en Lisboa y que ya contó catástrofes como la pandemia o el incendio de Campanar

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

Hace tres años, Lara Siscar confesó en una entrevista a LAS PROVINCIAS que el día que no presentara un informativo le gustaría ser enviada especial ... a grandes acontecimientos. Era marzo de 2022 y había sido, sin quererlo, protagonista de aquel Telediario en el que se emocionó al narrar cómo ardía la falla del Ayuntamiento de Valencia, y con ella todos los valencianos. «Había una mezcla de alivio por la vuelta a la normalidad después de tantos meses de restricciones por la pandemia, pero también de amor por Valencia», confesaba entonces. Tres años después, Lara Siscar ha vuelto a su querida tierra, a formar parte de la organización del funeral de Estado por las víctimas de la dana, y su emoción nombrando a cada uno de los 229 fallecidos volvió a poner los pelos de punta a quienes la pudieron escuchar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  5. 5 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  6. 6

    El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes
  7. 7 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  8. 8

    Sánchez se queda sin escudo
  9. 9

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  10. 10

    La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca