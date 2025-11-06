Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Hace tres años, Lara Siscar confesó en una entrevista a LAS PROVINCIAS que el día que no presentara un informativo le gustaría ser enviada especial ... a grandes acontecimientos. Era marzo de 2022 y había sido, sin quererlo, protagonista de aquel Telediario en el que se emocionó al narrar cómo ardía la falla del Ayuntamiento de Valencia, y con ella todos los valencianos. «Había una mezcla de alivio por la vuelta a la normalidad después de tantos meses de restricciones por la pandemia, pero también de amor por Valencia», confesaba entonces. Tres años después, Lara Siscar ha vuelto a su querida tierra, a formar parte de la organización del funeral de Estado por las víctimas de la dana, y su emoción nombrando a cada uno de los 229 fallecidos volvió a poner los pelos de punta a quienes la pudieron escuchar.

Seguramente nunca se hubiera imaginado aquel 2022 que tendría que vivir algo similar. Pero no fue sólo un encargo profesional, sino también una cuestión personal. La periodista, que creció primero en Xeraco, luego en Sollana, nunca olvidará aquellos días porque la catástrofe le tocó muy de cerca. «Me parecía increíble lo que estaba viendo», y se vio obligada a tomar distancia para ponerse a trabajar, «la misma que deben de poner los sanitarios». Pero esa profesionalidad sólo es como una coraza que se cae a pedazos con el tiempo. «El shock emocional aparece cuando paras a pensarlo en profundidad», confesó en una entrevista en Radio Nacional.

Esta periodista de 48 años no quería en realidad dedicarse al mundo de la comunicación. «Siempre me imaginé como científica», dijo en aquella entrevista. De hecho, llegó a matricularse en Farmacia, pero un examen de Parasitología le hizo replantearse su vocación. «Me di cuenta de que lo que yo hacía era leer el periódico y escuchar la radio, que lo que realmente me gusta es contar historias».

No lo ha tenido fácil. Nada fácil. Llegué a encadenar contratos de tres meses y estuvo incluso dos años sin parar porque tenía miedo de que si pedía descansar no me iban a volver a llamar», admitió hace tres años. También recuerdo las jornadas interminables, las conexiones maratonianas. Y trabajar sin parar. Hablaba incluso de que sí, que podría haber influido algo la suerte, pero tiene claro que el secreto ha sido no tirar la toalla. Desde 2007 está vinculada a Televisión Española, donde ha sido presentadora del Telediario Fin de Semana, presentadora de Informe Semanal y ha conducido En Primicia. Ahora ocupa la corresponsalía de TVE en Lisboa, justo en el otro extremo de la península.

Lara Siscar vuelve a menudo a su tierra. En aquel 2022, establecida en Madrid, intentaba hacerlo cada mes o mes y medio para estar con sus padres -es hija única-. Reconoce que están «muy orgullosos de mí, pero también yo de ellos». También le gusta reencontrarse con sus amigas de siempre, compartir momentos con la familia y respirar Mediterráneo. Es discreta con su vida privada, pero no tiene problema en contar quién es su pareja, el poeta y periodista Antonio Lucas, director del suplemento cultural de El Mundo 'La esfera de papel'. Decidieron no tener hijos, y comparten su afición por los libros y la escritura. Los dos tienen varias obras publicadas, y reconoce que se aconsejan mutuamente. «Es el amor de mi vida», dijo una vez Antonio Lucas, que escribió 'La noche manuscrita' dedicada a ella.

El rostro amable Lara Siscar ha sido la encargada de conducir el funeral de Estado por las víctimas de la dana que se celebró con motivo del primer aniversario de la catástrofe en el Museo de las Ciencias. La emoción con la que fue nombrando a todas las víctimas llegó al corazón recuerda al que vivió como enviada especial por el incendio de Campanar o en la época de la pandemia, mientras conducía el informativo.

Siscar ha vuelto a tener presencia en alguna red social, aunque de forma privada. «Sé quién me sigue», asegura la periodista, que tuvo que sufrir una experiencia de acoso cibernético que decidió hacer pública cuando apenas se era consciente de que podían tener una cara B.

Hay muchas caras negativas en la actualidad. Muchísimas. Lara Siscar quería estar en coberturas especiales. Ha contado la pandemia, recuerda las jornadas sin fin con comparecencias larguísimas y días de incertidumbre con España pegada a la pantalla, pero también el incendio de Campanar, donde fue encargada de la cobertura especial. O ahora en la dana. Seguramente no quería cumplir su sueño de esta manera.