¿Quién es Julián Oller? Julián Oller, en una cafeteria del barrio de la Amistad. / Juan J. Monzó Saint-Exupéry le cambió la vida con su novela 'Correo del Sur'. El vicepresidente de la Fundación Aérea de la Comunitat quedó atrapado entre nubes, aunque la miopía y no tener «un apellido adecuado» le impidieron ser piloto MARIA JOSÉ CARCHANO Valencia Viernes, 3 agosto 2018, 23:28

Quedamos en un bar cerca de su casa, porque ya hace tiempo que Julián Oller se ve obligado a caminar con una muleta. Sus problemas de salud no le han frenado; al contrario, la actividad como historiador aeronáutico le llena tanto que sabe que morirá «con las botas puestas». El vicepresidente de la Fundación Aérea de la Comunitat ha seguido aquella cita de su admirado Antoine de Saint-Exupéry, que dijo «haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad», y se ha convertido en un reconocido experto gracias a su pasión, la aviación. Tanto que dicen de él que es «una base de datos con patas».

-¿De dónde le viene esa pasión por la historia de la aviación?

-No sé si yo inventé la palabra, lo que sí tengo claro es que me considero a mí mismo un aerotrastornado. Todo empezó allá por el año 48 o 49 del siglo pasado; tenía entonces unos once años cuando un profesor de francés me mandó leer un libro en las vacaciones de Pascua. Era 'Correo del Sur', de Saint-Exupéry, y me quedé enganchado para toda la vida.

-Pero no se convirtió en piloto.

-Mi miopía me impidió ingresar en la Academia General del Aire, así que me decidí por Ingeniería Aeronáutica. Entonces había que aprobar un examen de ingreso para acceder a una de las cuarenta plazas. Mi padre hizo un gran esfuerzo porque él fue un represaliado de la Guerra Civil, pero en el último examen siempre me tumbaban. Veías cómo otros sí aprobaban y me di cuenta de que yo no tenía un apellido adecuado. Así que tiré la toalla, pero como soy muy celtíbero, viendo que no podía entrar a una ingeniería dije: «Me voy a letras». Me licencié en Derecho, luego en Políticas.

-¿Cuándo recuperó su verdadera pasión?

-Me jubilé en el 98, y entonces empecé a recibir peticiones para dar conferencias, charlas, con la excusa de que tenía tiempo. Porque durante todos esos años nunca había dejado de ser un aerotrastornado. Así que cuando me jubilé tenía una biblioteca de temas aeronáuticos de unos cuatro mil ejemplares, y un archivo personal de 30.000 o 40.000 documentos.

-¿Su mujer no le echó de casa antes?

-Pobre, la tengo acostumbrada (dice con ironía). Porque eso de volar le daba miedo, pero lo de montar en una avioneta no tiene nada que ver, se siente mucho más, es mucho más emocionante. Y a ella le gustó.

Una espina clavada La licencia que nunca llegó Su gran espina clavada es, desde luego, no haber podido sacarse la licencia para pilotar aviones. «Ahora estoy recuperando satisfacciones personales porque este verano mi nieto mayor, de diecisiete años, va a hacer el curso de vuelo sin motor». Es como si él mismo, tanto tiempo después, pudiera revivir esa pasión que de un modo intenso ha marcado su existencia.

-En su caso, lo cierto es que ha demostrado que nunca es tarde para hacer lo que le gusta, y cambiar de vida.

-No sólo eso. Un amigo mío tuvo una angina de pecho. Y está asustado. Yo le decía: «Si te asustas y te encierras te vas a morir en tres días». Tienes que entrar a bofetadas con todo. Yo he sufrido tres anginas de pecho, siete infartos, un ictus con el que perdí la visión del ojo derecho y tres paros cardíacos en los que me metieron las palas, además de un cáncer en la columna que me ha afectado a la movilidad de una pierna. Y estoy aquí y sigo peleando.

-¿En ningún momento ha sentido miedo?

-Me voy a morir de todos modos cuando me toque, y todo lo que quería hacer en la vida, prácticamente, lo he hecho. Lo he conseguido con mucho esfuerzo, con mucha suerte también. Porque superar un montón de infartos es cuestión de azar. Como si estuviera en un videojuego y de repente te dicen: «Te has ganado otra vida». Llevo una existencia muy tranquila, muy equilibrada y abandoné el tabaco hace veintitantos años, aunque no he dejado de beber, porque me gusta, de vez en cuando, un vino en las comidas y algún whisky, eso sí, de malta. Además, mi mujer me apoya, es una persona extraordinaria.

-¿Por qué?

-Porque me ha aguantado 57 años. Hemos tenido nuestras broncas, cómo no, que también es bueno de vez en cuando, y seguimos tan enamorados como el primer día.

-Le ha añadido a su vida mucho humor.

-Sí. El sentido del humor me ha permitido superar los momentos difíciles, pero, sobre todo, ser capaz de reírme de mí mismo, de aniquilar al máximo mi ego. Mirarme al espejo y decir «Julián, eres una mierda», y asumirlo. Es lo que somos, en definitiva, tan efímeros, tan intrascendentes… No pintamos nada. Ninguno de mis nietos se acordará de mí.