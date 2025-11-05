Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juan Ripollés, en una imagen de archivo.

Juan Ripollés, en una imagen de archivo. EFE

Juan Ripollés, a punto de cumplir 93 años: «Yo maté a mi madre cuando nací»

El artista castellonense se confiesa sobre las circunstancias en las que llegó al mundo, separado al nacer de su hermano gemelo, obligado a trabajar desde los seis años para aportar sustento a la familia

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:14

A Juan García Ripollés se le mueve de vez en cuando el casquete con cuernitos de la cabeza, pero él lo vuelve a colocar con ... un gesto mecánico mientras sus recuerdos retroceden camino de su infancia. La ramita de romero continúa, inalterable, en la comisura de los labios. Como siempre, viste con ropa que él mismo se confecciona, ahora que ha salido de su santuario, donde prefiere, directamente, ir desnudo. O, como mucho, por aquello de las normas sociales, con un taparrabos. Ripo, como le llama todo su entorno, tiene 92 años y va camino de los 93 con la misma lucidez de siempre. Quizás algo más empequeñecido -«necesito comer muy poco»- y un punto más nostálgico, aunque no ha detenido su actividad profesional, en el jardín de Mas de Flors, la pedanía de Castellón donde crea las obras llenas de color que decoran rotondas y galerías y que le han hecho único.

