Cuchita y Begoña Lluch, en el salón de la casa de Cuchita en la Gran Vía Marqués del Turia. IRENE MARSILLA

Cuchita y Begoña Lluch: «El cierre de Begoístas fue muy duro para las dos. Hemos llorado mucho»

La digestión del fracaso de su proyecto más personal ha costado, pero las dos hermanas miran atrás con paz. «Me he perdonado», dice Cuchita, mientras Begoña cree que, «una vez superado el dolor, la magia del caos me ha permitido crecer»

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 00:27

Cada una a su manera, Cuchita y Begoña Lluch han venido a este mundo a nunca dejar que otros vivan por ellas. Ellas han nacido ... para ser protagonistas, para brillar. Cuchita es líder, Begoña rompe esquemas. Cuchita es carismática. Begoña creatividad pura. Pero el camino no ha sido fácil. Cuchita es la hermana mayor que ejerció de segunda madre con aquella niña que llegó a su vida cuando tenía cuatro años, y que hacía muchas de las cosas que ella no se atrevía a hacer. Al mismo tiempo, Begoña encontró en Cuchita el apoyo que necesitaba para volar. Esta historia es el vínculo irrompible entre dos hermanas que han estado demasiado tiempo separadas, que ahora disfrutan de cada momento en común. Que han tenido que atravesar una experiencia muy dura que ha puesto a prueba su relación. Y que ha salido fortalecida.

