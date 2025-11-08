Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antonio, Pablo y Tony Jordán, Beatriz Maset, Ana García-Conde, Teresa Ricart Martínez, Rafa y Rocío Delgado.

Antonio, Pablo y Tony Jordán, Beatriz Maset, Ana García-Conde, Teresa Ricart Martínez, Rafa y Rocío Delgado. LP

El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación

La ciudad sigue imparable, llena de eventos, que permiten aliviar el sentimiento de duelo por el aniversario de la dana

Begoña Clérigues

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:13

Igual de familiar, aunque no tan numeroso como la inauguración de Victoria Aznar, fue la presentación que hizo Trufas Martínez a los amigos de la ... asociación Sabor Empresarial. Fue en su tienda de la calle San Ignacio de Loyola, abierta hace 22 años, y que se acaba de reformar con un nuevo concepto de tienda gourmet, con catas guiadas, experiencias de team building y eventos para descubrir el chocolate desde dentro. A la presentación fueron los hermanos Antonio y Pablo Jordán, su padre Tony Jordán, Beatriz Maset, Ana García-Conde, Teresa Ricart Martínez, Rafa Delgado, Rocío Delgado, Laura Vernetta, Frank Miquel, Cristina Pallas, Javier Sanchis, Maria Vañó, Fernando Valle, Salvador Andrés, Javier Ortiz, Lourdes Vañó, Joan Marc Ibáñez, Paula Sáez, Pablo Macías, Raquel Martínez, Quique Grau, Fernando Valle, Carlos Oliden, Paz Navarro, Quique Olmos, Javier Estellés. Como anfitriones, estuvo Teresa Ricart Martínez con sus hijos Rafa y Rocío Delgado, la cuarta generación de la familia.

