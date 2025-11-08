El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación

Igual de familiar, aunque no tan numeroso como la inauguración de Victoria Aznar, fue la presentación que hizo Trufas Martínez a los amigos de la ... asociación Sabor Empresarial. Fue en su tienda de la calle San Ignacio de Loyola, abierta hace 22 años, y que se acaba de reformar con un nuevo concepto de tienda gourmet, con catas guiadas, experiencias de team building y eventos para descubrir el chocolate desde dentro. A la presentación fueron los hermanos Antonio y Pablo Jordán, su padre Tony Jordán, Beatriz Maset, Ana García-Conde, Teresa Ricart Martínez, Rafa Delgado, Rocío Delgado, Laura Vernetta, Frank Miquel, Cristina Pallas, Javier Sanchis, Maria Vañó, Fernando Valle, Salvador Andrés, Javier Ortiz, Lourdes Vañó, Joan Marc Ibáñez, Paula Sáez, Pablo Macías, Raquel Martínez, Quique Grau, Fernando Valle, Carlos Oliden, Paz Navarro, Quique Olmos, Javier Estellés. Como anfitriones, estuvo Teresa Ricart Martínez con sus hijos Rafa y Rocío Delgado, la cuarta generación de la familia.

Estos días también se inauguró en la Gran Vía Marqués del Turia la nueva tienda de Iris Cerámica, a la que fue la CEO de la empresa, Federica Minozzi, y el CEO en España, Pablo Ruiz, la directora de Casa Decor Alicia García Cabrera, Isabel Flores, Covadonga Pendones, Teresa Almerich, David de la Fuente y Paolo Paladini.

La ciudad sigue imparable, con un agenda de eventos cada vez más completa. Dice la galerista Sara Joudí -que comió esta semana con los artistas Horacio Silva y María Aranguren en el sitio de moda, Alegal-, que Valencia va a dar un salto cualitativo, que la ciudad se va a posicionar cada vez más en circuitos internacionales. El notario Ricardo Monllor, que también fue a la comida, lo corroboró contando proyectos tan chulos como Marina Port Valencia.

Si es que por tener, tenemos hasta compositores de bandas sonoras como Josue Vergara, que estos días recibió su segundo premio Jerry Goldsmith Award por la música de Aer, tema oficial del Ejército del Aire y del Espacio. La música de Aer fue grabada en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia, con la Orquesta de Valencia, el coro EnCanta 8 Veus y la soprano Solenne Cavero. La obra combina épica y emoción, reflejando la historia, el valor y la innovación del Ejército del Aire y del Espacio.

Además de la partitura, Aer es también un cortometraje documental dirigido por Claroscuro Films y el propio Josué Vergara, rodado en localizaciones emblemáticas como el Museo del Aire y del Espacio, la Base Aérea de Los Llanos (Albacete) y el Palau de la Música de Valencia.

En la crónica social de la semana no han faltado ni los eventos solidarios, con la cena que organizaron Ivefa y Avapace en el hotel Westin, con más de trescientos empresarios. La presidenta de IVEFA, Emi Boix, recordó que las empresas familiares no solo dan empleo y riqueza sino que «están profundamente arraigadas en nuestros valores y tradiciones, lo que nos impulsa a ser solidarios y apoyar causas como la de Avapace».