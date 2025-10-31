El reencuentro de dos leyendas de la moda en Valencia

Cuenta el doctor José Viña en su libro 'La ciencia de la longevidad' que la juventud es tiempo de infelicidad porque los jóvenes viven bajo ... un gran estrés. ¡Que nos lo digan a nosotras, que hemos pasado por las mil inseguridades de la adolescencia, el estrés de la crianza y adolescencia de los niños y los malabarismos para conciliar vida familiar y trabajo! Por el contrario, la madurez puede ser la época más feliz de la vida. Ya no tienes el estrés de la vida laboral, los hijos se independizan, puedes disfrutar de tus aficiones y de tus amigos y si te has cuidado y mantienes la ilusión, «la vida en la tierra será maravillosa», en palabras del doctor.

Francis Montesinos y Presen Rodríguez son la muestra más evidente de que José Viña tiene razón. El jueves estuvieron en una fiesta que organizó Javier Monedero para presentar el nuevo espacio Moët Chandon Garden en la tienda de ropa Blackcape. Ahí estaban como dos jovenzuelos, sin parar de reír, contando mil proyectos y con una vitalidad que ya querríamos tener muchas. Francis está a punto de lanzar un nuevo perfume y estaba emocionado con una colección especial, de la que todavía no se puede contar nada, pero que con la que le brillaban los ojos como si fuera un chiquillo. Y Presen disfrutaba con toda su familia como siempre hace, con esa alegría de vivir que corre por su sangre andaluza.

Blackcape es la firma de ropa de hombre que fundó su hija Isabel Cosme junto a su marido, Fernando Rodríguez. Han logrado situarse en el difícil mercado de la moda de hombre y además son patrocinadores oficiales del Valencia CF, es la tercera temporada que visten a sus jugadores, y por eso en la fiesta estaban, vestidos de la firma, Pepelu García y Jesús Vázquez, tan guapos ellos, junto al director general del club Javier Solís.

¡Menos mal que la tienda de Blackcape en Hernán Cortés es grande, porque menuda lista de invitados! De la Academia de Gastronomía de la Comunitat, estaba su presidente, Sergio Terol, y los académicos Maxi Olivas -con su mujer, la empresaria Mónica Alegre-, el exconseller Máximo Buch, Julia Pérez Broseta, Lourdes Luz y el propio Javier Monedero, que estuvo de anfitrión con su mujer Rosa Sanchís.

Brindaron con Moët Paula Canet -delgada y estilosa- y su marido, Pascual Segura; María José García Padilla, Amparo Lacomba y Laura Fitera -tres magníficas mujeres que corroboran la teoría del doctor Viña-, Paco Potenciano, Carlos Ferrer y Nacho Ballester, Laura Lleó -que diseñó el luminoso de Moët en la tienda- con su pareja, Manuel Rojo, la actriz y presentadora Remedios Cervantes, Angel Baixens, la política Elena Bastidas, la ex modelo y empresaria Carmen Durán, la fiscal Geles Martínez y el abogado Jesús Javaloy, José María Chiquillo y su mujer, Bego Camps, con su amiga Espe Vila; el notario Jorge Cano, el empresario Paco Fandos, Inma Sobrino y Juan Carlos Ramón, Esther Antón y el periodista Lluis Bertomeu, Cristina Vaño, Esther Antón, Oscar Nácher, Carlos Hermana, las hermanas Begoña y Paloma Marfil, Andrés Soler -de Ostrarium-, y la estilosa Alejandra Montaner, que fue con su amiga María Alacreu. Al evento acudió la familia Cosme al completo: José y Presen Cosme, María Herrero, Carla Núñez, Ricardo Rodríguez y su pareja el DJ Tyson, que pinchó música electrónica, y también la hija de Isabel Cosme, Isabel Rodríguez.