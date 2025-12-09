Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los asistentes a la comida tradicional de Navidad, el putxero. LP

El putxero de Nadal más multitudinario donde sólo van hombres (y ya tiene su versión femenina)

Cuchara de Plata celebra su tradicional cita navideña con la gastronomía más local de la mano de un chef emergente

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:10

Como no hay Navidad sin evento gastronómico, la semana tuvo varios: el décimo aniversario de Vermúdez, al que fueron más de 250 invitados, y el ... tradicional puchero de Cuchara de Plata, que preside Vicente García, y que se celebró en La Ferradura. El puchero lo preparó Miquel Gelabert, del restaurante Mare de Benidoleig, y si alguna quiere replicar la receta, aquí están los ingredientes: Cigró, col, safanoria, creïlla, penca, xirivia, napicol, boniato i penca, Pilota de putxero, Porc, vaca, pollastre, gallina y corder. El postre lo preparó Ausias Signes del Restaurante Ausias de Pedreguer.

