El putxero de Nadal más multitudinario donde sólo van hombres (y ya tiene su versión femenina)
Cuchara de Plata celebra su tradicional cita navideña con la gastronomía más local de la mano de un chef emergente
Martes, 9 de diciembre 2025, 00:10
Como no hay Navidad sin evento gastronómico, la semana tuvo varios: el décimo aniversario de Vermúdez, al que fueron más de 250 invitados, y el ... tradicional puchero de Cuchara de Plata, que preside Vicente García, y que se celebró en La Ferradura. El puchero lo preparó Miquel Gelabert, del restaurante Mare de Benidoleig, y si alguna quiere replicar la receta, aquí están los ingredientes: Cigró, col, safanoria, creïlla, penca, xirivia, napicol, boniato i penca, Pilota de putxero, Porc, vaca, pollastre, gallina y corder. El postre lo preparó Ausias Signes del Restaurante Ausias de Pedreguer.
Disfrutaron del puchero muchos de los habituales en Cuchara de Plata: Alberto Campuzano, Alfredo Burguera, Angel Anbeldin, Antonio Puebla, Borja Monzó, Bruno Broseta, Carlos Ferrer, Carlos Pascual, Carlos Pujadas, Carlos Romero, Carlos Suarez, Carlos Zafrilla, David Blay, Enrique Duart, Eugeni Senent, Federico Hoffman, Fernando Aliño, Fernando Alvarez, Fernando Alvarez, Ferran Todolí, Francisco Torro, German Roscasares, Guillermo Soria, Ignacio Jose Ballester, Javier Gallego, Javier Lizcano, Javier Monedero, Javier Navarro Marti, Javier Vela, Jean Louis Checa, Joaquín Ayora, Jorge Casanueva, Jorge García Gasco, Jorge Linares, Jose de Miguel, Jose Luis Ortiz, Jose Luis Palencia, Jose Miguel Herrero, Jose Miguel Lainez, Jose Vicente Enguidanos, Jose Vicente Morata, Jose Vilata, Joseca Arnau, Juan Antonio German, Juan Carlos Ramón, Juan Lagardera, Juan Martinez Leon, Juan Valero, Julio Simon, Lalo Salvo, Lazaro Fernandez, Lluis Bertomeu, Luis Garcia, Luis Lluch, Manuel Bueno, Manuel Garcia Portillo, Manuel Peris, Miguel Quintero, Pablo Ossorio, Paco Potenciano, Rafa Garrote, Ricardo Císcar, Roman Ceballos, Santos Ruiz, Sergio Terol, Tom Yu Dong, Toni Abad, Vicente Bas, Vicente Garcia, Vicente Monzo y Víctor del Estal.
La novedad de este año es que en otro de los salones del restaurante, separados como en las bodas marroquíes, el grupo de chicas de Tenedor Plateado disfrutó del mismo puchero y seguramente de una conversación mil veces más divertida. Entre las chicas, estuvo Amparo Xirivella, Ana Calvet, Ana Darder, Ana Pérez, Ana Torres, Belén Arias, Carmela Puchol, Esther Pastor, Esther Romero, Fani Osorio, Helena Barbera, Inma Sobrino, Macarena Peiro, María José Marqués, María José García, María Luisa Martínez, María Valero, Maricarmen Palanco, Meli Hernández, Mercedes Giménez, Nieves Natividad, Emiko Motonishi, Pepa Llorens, Pilar Marqués, Sela Falco, Silvia Alsina, Susana López, Tatiana Monsonis y Virginia Ramos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión