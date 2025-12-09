La primera gran fiesta navideña con invitados de lujo

Las grandes ciudades siempre han utilizado sus hoteles como parte de su identidad navideña. El Claridge's de Londres estrena cada año un árbol diseñado ... por un creador distinto. El Plaza de Nueva York convierte su lobby en un pequeño escenario para que la gente entre solo a mirar. El Ritz de París monta instalaciones que acaban en Instagram incluso antes de que el personal termine de colocar los adornos. Y en Valencia empieza a pasar algo parecido. Los hoteles cuidan tanto la decoración que hasta organizan cócteles para inaugurar el encendido navideño.

El Hotel Palacio Santa Clara fue de los primeros. El martes organizó un cóctel de lo más mono con un sweet corner de chocolates Pancracio y una banda de música en la calle que dio aún más vida a la entrada del hotel. Entre los asistentes no faltó Mayrén Beneyto, Carmen de Rosa, Laura Fitera y Alicia Porta, directora del hotel, además de Sandra Bódalo, Patricia Moreno, Sigfrido Serra, Nuel Puig, la modelo Malen Burgos, Eva Marcellán, el artista Vicente Marzal, Alejandro Gracia y Cayetana Villanueva.

El jueves fue el Hotel Westin el que se vestía de gala para la Navidad. Un enorme abeto con figuras en blanco y porcelana de Lladró recibió a los invitados, con la directora del hotel Rocío Cibrán como anfitriona. Entre ellos el interiorista Sigrido Serra, la nutricionista Elisa Escorihuela, Rafael Olmos, Ulises Menezzo, María Marco, Mónica Morales, Maje Martínez, Eva Alapont, Paloma Gómez, Encarna Alcayde, Beatriz Arias, Toni Jorda, Tono Franco y Leticia Valera, que días antes estuvo en el sesenta aniversario de Cope Valencia. Fue en el Oceanogràfic y allí se dio cita buena parte de la sociedad valenciana: Mayrén Beneyto, Esther Pastor -directiva de Abside Grupo-, Carolina Gil -directora del Hotel Centenari-, el presidente de la Cámara José Vicente Morata, la FMV Carmen Prades, la presidenta del Ateneo Carmen de Rosa, la empresaria María José Felix y la periodista Cristina Tárrega.

El cóctel se celebró en la terraza, una de las más bonitas de Valencia. Se notaba ya ese espíritu navideño sobrevuela estos días. La diferencia entre un cóctel navideño y cualquier otro es que por alguna extraña razón todo el mundo te cae mejor. Estás ahí, esa gente forma parte de tu vida y tú de la de ellos, no eres una loba solitaria con la que nadie cuenta. Tienes amigos, hay gente que te quiere además de tu mamá, y además sonríen, se les ve felices. ¡qué más se puede pedir!, te dan ganas de levantarte, repartir besos y abrazos, si no lo haces es por miedo a qué piensen, ¿pero qué le pasa a esta loca?

Incluso las despedidas son bonitas. La gente te desea lo mejor; hasta puede que alguien se haya pasado con el champán y te dé abrazo sincero, susurrándote entre sollozos que te quiere, que eres una mujer genial.

El mismo espíritu navideño se vivió en otro de los hoteles de Valencia. Beatriz Maset organizó en el Hotel Estimar un mercadillo navideño de lo más animado, con artesanía de Bluebluechihuahua de Borja Conejero, los perfumes de Silvia Ferrero, las piezas de Pantera Estudio, los productos de Mary Kay, las joyas de madera de Matilda's Wood Jewelry y los diseños de Ni Jolín Ni Jolán. Muy animado estuvo el stand de Chatting pics, de Olga Rodríguez Mayordomo, que tiene complementos ideales y al que se acercaron Esther Pastor, Pepa Serrador, Bea Poyatos, Isabel Gómez Barona, Laura Penades, Gloria Bustos y Azu Rodríguez Mayordomo. Además del taller de coronas de Mateo Climent y la mesa solidaria de Casa Caridad.