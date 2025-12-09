Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Invitados al encendido del árbol de uno de los hoteles de lujo de Valencia, decorado por Sigfrido Serra.

Ver 9 fotos
Invitados al encendido del árbol de uno de los hoteles de lujo de Valencia, decorado por Sigfrido Serra. LP

La primera gran fiesta navideña con invitados de lujo

Los hoteles han convertido el encendido del árbol en una tradición que da el pistoletazo de salida a un mes intenso en eventos

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:09

Las grandes ciudades siempre han utilizado sus hoteles como parte de su identidad navideña. El Claridge's de Londres estrena cada año un árbol diseñado ... por un creador distinto. El Plaza de Nueva York convierte su lobby en un pequeño escenario para que la gente entre solo a mirar. El Ritz de París monta instalaciones que acaban en Instagram incluso antes de que el personal termine de colocar los adornos. Y en Valencia empieza a pasar algo parecido. Los hoteles cuidan tanto la decoración que hasta organizan cócteles para inaugurar el encendido navideño.

