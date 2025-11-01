Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bego Lluch, Ángela Valero de Palma y Shymala.

Ver 15 fotos
Bego Lluch, Ángela Valero de Palma y Shymala.

El nuevo anfitrión en Valencia convierte la inauguración de su local en un exitazo

La ciudad se llena de eventos, como la apertura de Barravas, la fiesta en Flama o la presentación de una colección en Progetti

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:29

En el restaurante Flama de Edu Espejo, Iqos organizó una cena privada exclusiva para clientes y amigos con un menú especial para la ocasión, ¡menudo ... poderío! Entre los invitados, estuvieron los diseñadores Alejandro Resta -feliz con su pareja, un bodeguero francés- y Cary Fragueiro, Almudena Lafuente, Alexandra Malikova y Nawel Molina. Como anfitriona, Stefani Kazalmasheva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  3. 3

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  4. 4 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  5. 5 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes
  6. 6 Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión
  7. 7

    Los felices domingos del Rausell
  8. 8

    La incertidumbre se adueña del Palau aunque Mazón se resiste a dimitir
  9. 9

    La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana
  10. 10

    Más coches, adelantar la implantación a 2027 y llegar a más barrios, exigencias de la oposición para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El nuevo anfitrión en Valencia convierte la inauguración de su local en un exitazo