El nuevo anfitrión en Valencia convierte la inauguración de su local en un exitazo

En el restaurante Flama de Edu Espejo, Iqos organizó una cena privada exclusiva para clientes y amigos con un menú especial para la ocasión, ¡menudo ... poderío! Entre los invitados, estuvieron los diseñadores Alejandro Resta -feliz con su pareja, un bodeguero francés- y Cary Fragueiro, Almudena Lafuente, Alexandra Malikova y Nawel Molina. Como anfitriona, Stefani Kazalmasheva.

La semana tuvo más fiestas, la ciudad también parece estar viviendo una segunda o tercera juventud. El martes, el empresario Rafa Pérez Higón inauguró el restaurante Barravas, justo detrás de la Catedral, en la calle Juristas. Entre los invitados, estuvo Sara Guazo, Iñaki Orozco, Bego Camps, Bego Lluch, Candela Almenar, Javier García-Villena, Verónica López, Clara Payá, Carmen Ferrando, Martín Forés, Mónica Duart, Álvaro Trénor, María García de la Riva, José Cañizares, Maca Peyró, Guille Soria, Bea Pechuán, Caco Gómez-Lechón, Miguel Cinteros, Pachi Viñoles, Elena Ravello y Carlos Pascual y Alex Guinot.

Días antes, el showroom Progetti celebró un cóctel para presentar la nueva colección SensiTerre de Florim, diseñada por Benedetto Fasciana y Matteo Thun. Con un catering cuidado y unos invitados que parecían sacados de la última edición de Vogue, la cita reunió a amigos interioristas y arquitectos como Sigfrido Serra, Oscar Villamarín, Ana Hernández, Isabel Bela o Quico Almudéver. Lo que diseñan Matteo Thun y Benedetto Fasciana es una maravilla, investigan el potencial estético de la cerámica tradicional aportando encanto y tactilidad a la terracota.

Da gusto ver la agenda social valenciana, con eventos de moda como el Festival Clec, que se celebra todo este fin de semana en L'Hemisfèric; el encuentro internacional de moda sostenible, Future of Fashion, en el que participaron la modelo Marta Ortiz -con su firma de moda Matiz- y Ann-Sophie Choi o la inauguración de la firma de vestidos de invitada y novia Silvia Fernández, a la que fueron Elia Cánoves -de Corintia-, Elena Doblas, Silvia Fernández, Carmen Hernández -de El Jardín And Co-, Rebeca Santana, Bego Benlloch -de Bobby Brown- y Andrea Marí.