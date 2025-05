La inauguración de la exclusiva firma de joyas con la mejor lista de invitados

Igual de concurrida fue la inauguración de la tienda Tous en Colón. La joyería del osito no sólo ha renovado el interiorismo sino también el ... estilo de sus joyas. Ahora son más chic, menos clásicas y con más tendencia. Si ya vendían, ahora van a romper, porque además la relación calidad-precio está muy estudiada. La nueva tienda es una monada y la convocatoria de invitados fue bastante cuidada, se ocupó María Cosín y se nota.

Estuvo la presidenta de EDEM, Hortensia Roig, la diseñadora Carmen García Puerta, la modelo Marta Ortiz, los estilistas Álex Jordán y Max Rese, las doctoras Lucía Asensio y Sandra Montalt, Paula Canet; Luis Aranda y Álvaro de Juan, de la agencia Las Marquesas; la periodista Ángela Pla, Kellen Olimpo, las estilosas Carol Gorriz y Celia Barreña y Alejandra Montaner con sus chicas de Monti, Marta Moscardó y Rocío Montaner, Juana Camps, Eva Marcellán y Toti Duart. También estuvo la influencer María Querol y pinchó la DJ Lucía Postigo.

Faltó Mayrén Beneyto, que se quedó con su marido, Ramón Almazán, recuperado ya después de unos días algo pocho. Antes de que se encontrara mal Mayrén citó en su casa a un grupo de amigos donde no faltó ni el champán ni esas anécdotas divertidas que sólo ella es capaz de contar.

Si en Tous se brindó con champán, en la boutique Hannover, de Luis Bodes, se tomó un cóctel con licor Carmeleta, una destilería valenciana de licores artesanales. Probar el cóctel fue la excusa perfecta para pasar una tarde viendo la ropa tan ideal que tiene con esas camisas y polos que son para robarlos del armario masculino. A la cita no solo fueron clientes de la tienda, sino chicas tan estilosas como Mª Carmen Bañuls, Paloma Tárrega, Claudia Serrano, Elena Ravello, Arantxa Pérez y Belén Aznar.

La semana también tuvo dos citas gastronómicas importantes. El restaurante Puerta del Mar, en la calle Transits, muy cerca del hotel Only You, acaba de renovar su decoración e invitó a amigos y clientes para celebrarlo. Los hermanos Marcos y Jose Gómez brindaron con su madre, Amparo Tamarit, y con familia, amigos e invitados como Karla Irazu, Mar Gimeno, Julia Gómez, Julia Estal, Virginia Piquer, Julia Peris, Keko Michelin, María Martín, Lourdes Almela y Toni Carceller. La segunda cita fue la del restaurante Ma Khin, en el Mercado de Colón, que organizó una fiesta privada para celebrar su décimo primer aniversario con tapas de once chefs de distintas nacionalidades. El fundador de Ma Khin, Steve Anderson, preparó un menú junto a colegas como Zaw Mahesh (del restaurante londinense Lahpet), Toshi Kai (del restaurante Toshi), Haesung Yoon o Kristian Lutaud, de El Bulli.

El mismo súper jueves se inauguraba una de las terrazas -¡roof tops, que dicen los cursis!- con mejores vistas de toda Valencia, la del Veles e Vents. El grupo La Sucursal, junto a Cosmic Group, van a darle mucha vida al espacio este verano, con gastronomía, música y coctelería sobre todo los fines de semana. A la inauguración fueron invitados del mundo de la gastronomía y el ocio, empresarios, interioristas y el grupo de amigos de Antonio Jordán y Beatriz Maset: Inma Rel, Raquel Ferrer, Manolo García, Lidia Escribá, Amparo Alegría y María Luisa Cervera.

La semana tuvo más citas entrañables, como el homenaje a Antonio Puebla en el pub Classic y la tradicional comida de los amigos de Vicente García en Xàbia.