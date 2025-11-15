Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan e Isabel Viña, en la presentación del libro en la FNAC.

Ver 7 fotos
Juan e Isabel Viña, en la presentación del libro en la FNAC. LP

El futuro prometedor de la saga familiar Viña Bas

Isabel Viña publica una publicación sobre las hormonas que se presenta con una charla con su padre, el prestigioso doctor Juan Viña

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

Esta ha sido una semana muy literaria. En El Corte Inglés se presentó el último libro del periodista y nieto del filósofo José Ortega y ... Gasset, Andrés Ortega Klein, un ensayo que analiza un tema bastante duro, la soledad. ¿Por qué tantos están hoy tan solos?, se pregunta el autor, que distingue entre la soledad no buscada y la deseada y apela a las relaciones afectivas como auténtica vía de superación del aislamiento social. Vamos chicas, que hay que salir de casa y relacionarse, nada de quedarse en el sillón viendo series y tomando pizza y helado como hacía Bridget Jones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  2. 2 Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna
  3. 3

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  4. 4 Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio
  5. 5

    Resistencia a la insulina, la nueva pandemia del siglo
  6. 6

    El número tres de Morant, otra vez en un jardín
  7. 7 Fallece Manuel Llombart Bosch, primer director del IVO
  8. 8 Detenidos dos hermanastros, uno de ellos menor de edad, por la agresión del policía hospitalizado en estado de coma
  9. 9

    Un asesor de Pradas atribuye el retraso del Es Alert a una discusión entre el jefe de los bomberos y el subdirector de Emergencias
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El futuro prometedor de la saga familiar Viña Bas