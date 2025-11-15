El futuro prometedor de la saga familiar Viña Bas

Esta ha sido una semana muy literaria. En El Corte Inglés se presentó el último libro del periodista y nieto del filósofo José Ortega y ... Gasset, Andrés Ortega Klein, un ensayo que analiza un tema bastante duro, la soledad. ¿Por qué tantos están hoy tan solos?, se pregunta el autor, que distingue entre la soledad no buscada y la deseada y apela a las relaciones afectivas como auténtica vía de superación del aislamiento social. Vamos chicas, que hay que salir de casa y relacionarse, nada de quedarse en el sillón viendo series y tomando pizza y helado como hacía Bridget Jones.

Otro de los libros que se presentó esta semana fue el de la divulgadora y médico especialista en salud hormonal Isabel Viña Bas. Isabel lleva años investigando y publicando en revistas científicas pero además es muy activa en redes sociales y su podcast 'Tus amigas las hormonas' es uno de los más escuchados de España. Viña presentó este jueves, en Fnac, su libro 'Pon tus hormonas a funcionar', que explica de forma didáctica cómo afectan nuestras hormonas a la salud. La sala de la Fnac se quedó pequeña para tanto público, muchos amigos de la familia que no quisieron perderse el coloquio entre Isabel Viña y su padre Juan Viña, entre ellos el notario Carlos Pascual, Patricia Montoro, la cirujana plástica Isabel Moreno y el periodista Ferrán Montesa.

La madre de Isabel Viña es la traumatóloga Teresa Bas, un apellido de grandes traumatólogos. Teresa Bas y Juan Viña disfrutaron hace unos días junto a Sergio Terol, del que son buenos amigos, y Cuchita Lluch -que pronto se vuelve a vivir a Valencia con su marido Juan Echanove- de una cata de caviar en el restaurante La Patrona. Su dueña, Dominga Romeo, italiana de la región de Calabria, tiene una de las vinotecas más acogedoras de Valencia, de esos espacios con pocas mesas y bien iluminados donde te sientes como en casa de unos amigos. El grupo aprendió de la mano de Philippe Sarda, importador de caviar, a distinguir los matices y sabores de las huevas de esturión según su maduración y orígenes, desde los más mantequillosos a los más acuosos, ¡todo un mundo el del caviar!

Porque hay catas de vino, de aceite, de quesos, de jamón ¡hasta de variedades de uva! Lo que no es tan usual es ir a una cata de caviar. En el restaurante La Patrona, su dueña Dominga Romeo organizó una junto al importador de caviar Philippe Sarda. Se probaron varios tipos, el Oscietra de Italia, de sabor equilibrado; el Oscietra de China, con textura fina y sabor profundo; y el Transmontanus de Italia, con matices marinos. Como curiosidad, antes el caviar era más salado porque no había tanto control de la cadena de frío ni envases al vacío.

La gastronomía también fue protagonista en la comida de inauguración de la cuarta temporada de Círculo gastronómico trébol en el Casino de Agricultura. Valencia está cada vez mejor posicionada en la cocina y prueba de ello es que Gourmet Catering recibió esta semana el Premio Nacional de Hostelería a la Innovación, otorgado por Hostelería de España, la confederación que agrupa a más de 300.000 empresas del sector en todo el país, ¡el máximo reconocimiento del sector!