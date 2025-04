El éxito de Elia Cánoves en su primer aniversario de la marca de tallas grandes

La semana tuvo más celebraciones emotivas, como la que organizó Elia Cánoves con motivo del primer aniversario de su firma Corintia, que diseña unas colecciones ... ideales para a mujeres de tallas grandes para eventos especiales. Elia contó que su proyecto surgió de una necesidad personal y que estaba muy contenta de poder ayudar a chicas como ella.

La fiesta se celebró en Nautalia Viajes y se ocupó de todo Raquel Núñez, de Invitada Pastel. «Varias clientas se vistieron de la marca y lucieron nuestros modelos en el evento, yo fui vestida de la nueva colección y peinada por Jaime Lozano». El espacio lo decoró la floristería Azalea y el catering Tardana y DonPa -afectados por la dana- se ocuparon del catering. Las invitadas disfrutaron con un servicio de asesoría de moda y estudio de color de Sweetsisters y Ángeles Martí (dentro de mi vestidor) y recibieron una tarjeta pintada a mano por MarjaretaStudio y una muestra de perfume.

No faltaron diseñadores amigos como Alejandro Resta y Cary Fragueiro; Cristina Veillard y Cristina Mossi, de LoovShoes; la maquilladora Cristina Crespo, la nutricionista Laura de Jorge, la influencer Ruth Huerga, Marta Dalmau y Carlos Pérez y compañeros de la Asociación de Jóvenes Empresarios. También estuvieron Beatriz Maset y Raquel Ferrer, que esta semana presentaron su nuevo proyecto Maset & Ferrer, una empresa especializada en marketing en redes sociales. La presentación fue en la agencia de viajes Checkin Travel y tuvo también sorpresas para invitados como un taller de exfoliación de manos de Herbolario Navarro, ilustraciones de acurela de Mar de Roots Art, trufas Martínez y cava de Bodegas Aranleón, todo decorado por Teresa Martínez de Matilda y amenizado por el Dj Xavi Díaz de Music To Take Away.

Allí estuvo de nuevo Alejandro Resta con Alexandra Malikova, Manolo García, Jesús Arrúe, Theo Garrido y Juan Antonio del Río -de AO Concept-, Jane Fortes, Maijo Delgado, Mapi Gómez, Cristina Cruz, Rafa Delgado, Irene del Moral, Laura Jorge, Lidia Garrido, Sara Sanz, Andrea Marí, Lorena Casado, Carolina Girbés, Asun Oliver, Teresa Martínez, Inmaculada Rel y su familia, su marido Toni Jordán y su cuñado Pablo Jordán con Ana García-Conde.