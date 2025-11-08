Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Comprobar Euromillones de este viernes: un nuevo millonario en un municipio con un puerto clave de España
La novia lleva un vestido de Inuñez para Toussette, la tienda de José Puerta, a su lado en la fotografía, donde posa también con amigas y familiares.

Ver 10 fotos
La novia lleva un vestido de Inuñez para Toussette, la tienda de José Puerta, a su lado en la fotografía, donde posa también con amigas y familiares. POR PARTE DE LA NOVIA

Una ermita con historia, un vestido viral y muchos recuerdos en la boda de Cayetana Villanueva y Gonzalo Hantke

Los novios eligen para el enlace uno de los lugares más emblemáticos de Rocafort

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:07

El recuerdo de los que nos han dejado es más intenso estos días y también momentos tan emotivos como una boda. Ahí es donde echas ... mucho de menos a los que no están y los sientes más cerca que nunca. Cayetana Villanueva Navarro y Gonzalo Hantke Sales se casaron hace unas semanas en la parroquia de Santa Bárbara de Rocafort. Para la novia fue un momento muy emotivo, «en esa ermita se casaron todas las mujeres de mi familia y mi madre, que falleció hace ocho años, pero estuvo muy presente todo el día, tanto en la misa como en pequeños detalles, como los pendientes que llevé y que son los mismos con los que se casó mi madre y mis tías».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  4. 4 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  5. 5 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  6. 6

    La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ
  7. 7 Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena: «Estoy muy contenta de estar aquí»
  8. 8

    La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna
  9. 9

    Cloacas políticas, devastación y falta de ayuda: Posteguillo traslada la dana a Egipto
  10. 10 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una ermita con historia, un vestido viral y muchos recuerdos en la boda de Cayetana Villanueva y Gonzalo Hantke