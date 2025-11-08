Una ermita con historia, un vestido viral y muchos recuerdos en la boda de Cayetana Villanueva y Gonzalo Hantke

El recuerdo de los que nos han dejado es más intenso estos días y también momentos tan emotivos como una boda. Ahí es donde echas ... mucho de menos a los que no están y los sientes más cerca que nunca. Cayetana Villanueva Navarro y Gonzalo Hantke Sales se casaron hace unas semanas en la parroquia de Santa Bárbara de Rocafort. Para la novia fue un momento muy emotivo, «en esa ermita se casaron todas las mujeres de mi familia y mi madre, que falleció hace ocho años, pero estuvo muy presente todo el día, tanto en la misa como en pequeños detalles, como los pendientes que llevé y que son los mismos con los que se casó mi madre y mis tías».

En la iglesia hubo un coro de cinco voces. Al acabar, los novios regalaron seis ramos, uno para la madre de Gonzalo, Gema Sales Genovés, y otro a las tías de Cayetana, Natalia, Carlota, Amparo, Salomé y Cristina Navarro, «representando también mi a madre Leticia Navarro». Durante el banquete, celebrado a mediodía en la Masía San Antonio de Poyo y preparado por Catering Cinco, la pareja tuvo otro momento de recuerdo, esta vez para sus abuelos. En honor al abuelo de Cayetana, Sele Villanueva Marqués, la pareja brindó con una torre de copas de champán, «como a él le gustaba». El baile comenzó a las nueve de la noche, con música en directo de T-Chairs Band, y acabó a la una de la madrugada.

El novio llevó un chaqué a medida de Seligra y la novia un vestido de Inuñez para Tousette con zapatos de Flor de Asoka y joyas de la familia. El vestido, en crepe de seda francés con el cuerpo y tirante de gasa fruncida, tenía varias piezas desmontables. Durante la ceremonia, la novia lo llevó con una blusa con mangas abullonadas y sobrecola de gasa de seda. En la comida se quitó la cola, que iba enganchada del fajín, y se quedó sólo con la blusa y después, en el baile, se quitó la blusa para que se viese el romántico vestido de crepe y poder bailar mucho más cómoda. Amparete Romero, la mujer de José Puerta, es prima hermana de la novia, y por eso sus hijos llevaron las arras y muchas de las invitadas fueron vestidas de Toussette, con firmas como Cherubina, Is Coming, Colour Nude y Philippa.

Entre los amigos de Cayetana Villanueva estuvo Andrés Pallardó Oyarzabal, Ángela Martínez-Mora Vidal, Rocío Silla Casanova (hija de Rocío Casanova y Enrique Silla, que también estaban en la boda), mientras que de los amigos del novio no faltaron Joaquín Calvo Alcocer y Rafael Moreno Ramada.

La boda estuvo llena de detalles, como una medida de la Virgen del Pilar de España que dejaron a cada invitado en las mesas, decoradas con manteles de vichy negro y blanco. Además, los futuros novios y testigos de la pareja recibieron unos cuadros personalizados, con paspartú forrado con diferentes telas por la novia, con fotos en blanco y negro de sus parejas.