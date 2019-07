Revista Valencia

El día que Rosa Borredá dio con la pequeña vivienda de Canyamelar que hoy acoge su hogar supo al instante que tenía que ser para ella. La construcción, que data del año 1933, tenía 40 metros cuadrados de superficie y una altura que le permitía sacar una buhardilla. En ese espacio, antes oculto por un falso techo, instaló un forjado, puso el suelo de madera y ubicó una acogedora habitación que comunica visualmente con el resto de la casa y a la que se accede a través de una escalera formada por peldaños de madera. En las paredes dejó el ladrillo al aire en las zonas en las que estaba mejor y el resto lo pintó en colores intensos como el granate o el verde. «Según mi vecina durante la guerra en esta casa impactó un obús. Lo quitamos todo, pusimos mallazo y combinamos el hidráulico con piezas de gres nuevo que imita al original», explica esta restauradora, que hace unos años recondujo su carrera hacia la joyería artística. El espectacular aparador de madera que toma el protagonismo del salón pertenecía a los antiguos propietarios y se dejó en la vivienda tras su venta. Es una pieza típica que se encuentra en muchas casas del Cabanyal y Canyamelar. Sobre él reposan distintas joyas diseñadas por amigos, piezas de coleccionista y pequeños objetos que le inspiran. La mesa del salón la compró de una casa que iban a derribar y ha ido en cambiando en función del color del fondo, que ahora es blanco pero antes era verde. Las cajoneras de la cocina las hizo con la madera de las puertas, que dividió en partes para crear el frontal y algunas de las puertas de la casa las ha aprovechado para los armarios. «La casa es como un puzle, la fui creando poco a poco pero todo encajaba. Recojo muchos objetos del contenedor, me gusta incorporar a mis piezas lo que voy encontrando, así que siempre voy buscando cosas que puedan tener un segundo uso». Sobre su mesa de trabajo reposan algunas de las espectaculares piezas de joyería artística que diseña y elabora en su taller. «Esta casa habla por mí, soy restauradora, pintora y fotógrafa. El espacio que me rodea debe de estar rodeado de las cosas, los colores y los detalles que me representan, a veces pienso que parece una casa museo».

