Vistas desde el salón de la vivienda ubicada en el norte de Menorca.

Ver 19 fotos
Vistas desde el salón de la vivienda ubicada en el norte de Menorca. DIEGO OPAZO

La casa de piedra en primera línea en una costa casi virgen y con firma valenciana

Casa Marpagrossa es el último proyecto de Antonio Altarriba, un arquitecto que ha sabido integrar materiales autóctonos para mimetizar la vivienda con el paisaje de la costa norte de Menorca

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:46

Cuando se construye una vivienda al lado del mar el valenciano Antonio Altarriba lo tiene claro. «Hay que integrarse en el territorio, no imponerse a ... él». Y esto es lo que ha hecho el arquitecto valenciano en este paraje ubicado en el norte de la isla de Menorca, una parcela privilegiada en primera línea de mar y donde recibió un encargo muy especial. Uno de los retos del proyecto era, además, la afección de la línea de costas, y de hecho su forma y dimensión están condicionadas por las exigencias marcadas que incluso le hacían perder edificabilidad al terreno donde se situaba.

Te puede interesar

