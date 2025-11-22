Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El interior se funde con el exterior para crear espacios abiertos y donde la luz es protagonista. SIEVERSCARREGUI

La casa que nació de una conversación de amigos y ha tenido premio

El arquitecto valenciano Paco Oria ha convertido la sostenibilidad en una máxima que lleva al uso de los materiales, pero también al compromiso con la reducción de emisiones que genera la construcción. Su conciencia ha sido reconocida por sus colegas

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:32

Nunca se sabe de dónde van a surgir los mejores encargos. En ocasiones llegan por un concurso o una gran promoción; en otras, por una ... conversación entre amigos. Así nació Barón 39, cuando una pareja cercana al estudio decidió adquirir una casa anexa a la suya en el corazón de Godella, un municipio con tradición agrícola en el área metropolitana de Valencia. Desde la primera visita a la vivienda, Paco Oria ya intuyó su potencial: muros de carga de ladrillo, cubierta a dos aguas, un patio central y una pequeña construcción posterior para aperos. Lo explica el arquitecto con un símil: «En esta construcción dormía la memoria de la casa de pueblo mediterránea, la que se adapta al clima y a la vida cotidiana porque así se ha hecho por tradición».

