Revista Valencia

El interiorismo decorativo tiene mucho en común con el estilismo de moda. Vestir una casa, decorarla, no es tan distinto de vestir a una persona. Por eso ser decoradora de interiores, como Rosa García, te da una clara ventaja a la hora de crear un fondo de armario. Tienes muy claros los conceptos de estilo y sabes cómo transmitirlos. Como suele ser habitual en los interioristas, a Rosa le encanta el negro. «No suelo abusar de estampados y el negro siempre me saca de un apuro, tanto para trabajar como para salir de fiesta». Su estilo es contemporáneo con un guiño clásico, deportivo y sofisticado a la vez. Siempre con un toque personal, como en la decoración. El interiorismo no se copia, parte de las tendencias actuales pero las adapta seleccionando materiales y acabados. Eso mismo sucede con la moda. «Soy diseñadora y creativa y eso se refleja en mi forma de vestir, me gusta ser fiel a mi estilo, que se me identifique a través de la ropa, innovar con alguna prenda diferente que tenga carácter». Le gusta transmitir una imagen profesional pero siempre femenina. Tiene varias prendas fetiche, pero si tiene que decantarse, lo hace por un buen vaquero y una americana. «Las tengo de todas las formas y tejidos, lo mismo que zapatos, me gustan de tacón para fiesta y cóctel y planos o cuñas para trabajar. Últimamente también abuso de las deportivas». En su armario también abundan las camisetas de algodón -muchas más que camisas-, los suéteres de lana y algodón, los abrigos y chaquetones tres cuartos y las chaquetas cortas.

