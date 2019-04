Revista Valencia

Joan Soldevila, catalán de nacimiento, es el director del Hotel Astoria, pero en pocos años se ha integrado tanto en Valencia que ya es imprescindible en cualquier evento. Seguramente sea por su carácter comunicativo y extrovertido. «Soy medio suizo, mi madre trabajaba en Swissair, hablaba siete idiomas, y mi padre era el director general de una central de reservas, desde joven he pasado largas temporadas en Inglaterra, Suiza, Francia, me siento bien allí donde vivo». Su armario refleja esa vida cosmopolita. Está perfectamente preparado para la vida social. En una parte los trajes chaqueta, en otro las camisas, más allá la colección de pajaritas que heredó de su padre y en otro estante los suéteres de cashmere. «Al tener suficiente espacio en casa, tengo dos fondos de armario: el de trajes, camisas y cortabas y el de ropa casual y deportiva. La gente se sorprende con el orden de mis armarios». Los trajes los lleva para trabajar. «Siempre visto con chaqueta y corbata y en ocasiones especiales me pongo pajarita». Si después de la jornada tiene que ir a un evento, antes pasa por su casa para cambiarse. «Vivo a diez minutos del hotel, así que me doy una ducha, y me cambio de camisa y zapatos, es una forma de desconectar y a la vez transmitir respeto al anfitrión».

