Isabel Ballester tuvo durante años una de las tiendas más estilosas de Valencia, Gran Vía 20. Cuando todavía no habían desembarcado las firmas francesas, seleccionaba piezas de Ba&sh, Iro o Vanessa Bruno, ropa con un estilo parisino coquetón y bohemio que vestían muchas jóvenes de la burguesía valenciana. Fue la primera en traer piezas tan icónicas como las botas UGG, las de agua Hunter y las parcas Woolrich y Belstaff. Eran los años de la Copa América, de tirar la casa por la ventana, de fiestas con Moet y eventos para ricos muy ricos. Ay, pero todo eso pasó y llegó la crisis, la gente dejó de gastar y en 2015 la tienda cerró, pero Isabel conserva muchas de las piezas más emblemáticas de entonces, como los abriguitos de lana sesenteros de Paul&Joe o las blazers negras de paillettes. En su armario abunda el color negro, su favorito. «Mi comodín son las blazers, los jerseys de punto oversize y los jeans, que son mi debilidad, se puede decir que los colecciono». Los tiene de todo tipo, corte y color: boot-cut, de tiro bajo o alto, pitillo, con tinte fuerte o desgastados, hasta con rotos y descosidos… Su recurso para salir del paso cuando no sabe qué ponerse es un vaquero con jersey o camisa. «Dependiendo del estado de ánimo o las circunstancias lo combino con zapato plano o tacón». Le gustan las bailarinas, pero también adora las deportivas y los tacones, de los que se confiesa adicta: «me encanta comprar tacones aunque sepa que son incómodos o no me los vaya a poner mucho. Si me gustan no me puedo resistir». Admite que no es una mujer muy atrevida porque no le gusta llamar la atención. «Quizá con lo único que me atrevo es con la mezcla de estampados que a priori no parecen muy combinables, como una falda animal print con una camiseta de rayas marinera, me parece divertido».

