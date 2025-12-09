Camps: «¿Zaplana? Lo veo con frecuencia, todo el PP forma parte de mi proyecto»

Durante la entrevista a LAS PROVINCIAS, al día siguiente de que presentara su propuesta para liderar al PP de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps ... alude a sus sucesores al frente del Palau, de Juan Francisco Pérez Llorca a Ximo Puig, pasando por Carlos Mazón y también por Eduardo Zaplana.

- ¿Qué relación tiene con él?

- Sí, nos vemos con alguna frecuencia.

- ¿Forma parte de su proyecto?

- Todo el Partido Popular forma parte de mi proyecto.

- Zaplana incluido.

- Todo el Partido Popular, de principio a fin, como siempre, forma parte de mi proyecto. Yo nunca dejé a nadie al borde del camino. Todo el mundo en el Partido Popular, cuando yo era presidente, estaba unido, claramente definido y claramente comprometido con el Partido Popular. Yo quiero volver a liderar un partido que tenga claro que todos cabemos en el proyecto político que yo lidero. Y repito a todos los votantes que tuve en el año 2011 que tienen que volver a confiar en el Partido Popular y tienen que votar al Partido Popular.

- ¿Y Zaplana sería un activo para esa hipotética candidatura suya?

- Él no está en la candidatura.

- ¿Y Zaplana fortalecería su proyecto?

- Aquí todos los militantes fortalecen el proyecto. Ya le digo que nunca dejé a nadie en la cuneta, ni el borde del camino, ni en el margen de la carretera. Es de valientes contar con todos siempre y no dejar a nadie al lado.