Camps: «¿Zaplana? Lo veo con frecuencia, todo el PP forma parte de mi proyecto»
«Nunca he dejado a nadie al borde del camino», asegura Camps
Valencia
Martes, 9 de diciembre 2025, 00:47
Durante la entrevista a LAS PROVINCIAS, al día siguiente de que presentara su propuesta para liderar al PP de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps ... alude a sus sucesores al frente del Palau, de Juan Francisco Pérez Llorca a Ximo Puig, pasando por Carlos Mazón y también por Eduardo Zaplana.
- ¿Qué relación tiene con él?
- Sí, nos vemos con alguna frecuencia.
- ¿Forma parte de su proyecto?
- Todo el Partido Popular forma parte de mi proyecto.
- Zaplana incluido.
- Todo el Partido Popular, de principio a fin, como siempre, forma parte de mi proyecto. Yo nunca dejé a nadie al borde del camino. Todo el mundo en el Partido Popular, cuando yo era presidente, estaba unido, claramente definido y claramente comprometido con el Partido Popular. Yo quiero volver a liderar un partido que tenga claro que todos cabemos en el proyecto político que yo lidero. Y repito a todos los votantes que tuve en el año 2011 que tienen que volver a confiar en el Partido Popular y tienen que votar al Partido Popular.
- ¿Y Zaplana sería un activo para esa hipotética candidatura suya?
- Él no está en la candidatura.
- ¿Y Zaplana fortalecería su proyecto?
- Aquí todos los militantes fortalecen el proyecto. Ya le digo que nunca dejé a nadie en la cuneta, ni el borde del camino, ni en el margen de la carretera. Es de valientes contar con todos siempre y no dejar a nadie al lado.
