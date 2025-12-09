Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Zaplana y Camps, en una imagen de archivo. EFE

Camps: «¿Zaplana? Lo veo con frecuencia, todo el PP forma parte de mi proyecto»

«Nunca he dejado a nadie al borde del camino», asegura Camps

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:47

Durante la entrevista a LAS PROVINCIAS, al día siguiente de que presentara su propuesta para liderar al PP de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps ... alude a sus sucesores al frente del Palau, de Juan Francisco Pérez Llorca a Ximo Puig, pasando por Carlos Mazón y también por Eduardo Zaplana.

