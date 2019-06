Puig propone retomar relaciones con Cataluña y Torra le invita a viajar a Barcelona El president de la Generalitat Valenciana ha asegurado que le «gustaría» que se retomaran las relaciones con el Govern presidido por Quim Torra EFE | EUROPA PRESS Jueves, 20 junio 2019, 15:45

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este jueves que le «gustaría» que se retomaran las relaciones con el Govern presidido por Quim Torra, que se enfriaron tras el 1-O.

En respuesta, Torra, le ha ofrecido este jueves a Puig celebrar una reunión en el Palau de la Generalitat o, si lo prefiere, desplazarse él a Valencia. «Las puertas del Palau de la Generalitat han estado siempre abiertas para vos. Le reitero la invitación, que cursaré oficialmente esta tarde. Tampoco tengo ningún inconveniente, al contrario, de reunirme con vos en Valencia«, ha expuesto en un apunte en Twitter.

Puig, «abierto a la cooperación»

En una entrevista en TV3, Puig ha explicado que tras el referéndum ilegal organizó un encuentro en Barcelona entre empresarios valencianos y catalanes pero que Torra «declinó» asistir. «No he sabido más», ha señalado Puig, quien ha afirmado que aunque Torra «tiene derecho a encarar las relaciones de vecindad como quiera», él siempre estará «abierto a la cooperación». El líder del ejecutivo autonómico valenciano ha dicho que si es o no el momento ya para una reunión con Torra «dependerá» de «muchas circunstancias».

Puig ha recordado que a su llegada al gobierno valenciano, tras décadas de ejecutivos del PP, una de sus primeras decisiones fue retomar las relaciones con la Generalitat de Cataluña, lo que le llevó a mantener varios encuentros con el expresident Carles Puigdemont, si bien «luego se tomaron decisiones que paralizarían las relaciones porque la agenda catalana tiene otros horizontes». «Espero que cambien en estos cuatro años muchas cosas. Que haya más pragmatismo en las relaciones, apertura y superación de fronterizaciones que no comparto», ha añadido.

Por otro lado, Puig se ha mostrado esperanzado que se desencalle la reforma del sistema de financiación autonómico y que el Govern de Cataluña también participe en ese proceso. Según Puig, esa reforma puede «ayudar en parte» a «superar fracturas que existen en la organización territorial». «Toda piedra hace pared», ha apostillado.

Por otro lado, también ha defendido que los votos de los independentistas son «legítimos» para que el presidente en funciones del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, pueda ser reelegido con apoyo parlamentario estable. Al mismo tiempo, Puig ha señalado que Sánchez lo que no puede hacer es recibir «chantajes». Asimismo, ha apuntado que «sería bueno que los partidos independentistas también analizaran la situación y lo que le conviene a Cataluña». «Este momento histórico exige mucha responsabilidad en favor de la convivencia y hacia el futuro», ha afirmado el presidente de la Generalitat Valenciana, que ha dicho no querer decir a nadie «lo que le conviene», pero que sí que es alguien que «quiere a Cataluña». «Pactar es democracia, no es traicionar, e independientemente de las ideas, que no tiene uno por qué renunciar a ellas», ha añadido.