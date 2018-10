El PP vuelve a posponer la elección del candidato para la alcaldía de Valencia Beatriz Gascó, González Pons, Isabel Bonig, María José Català y Eva Ortiz, en Les Corts. / IRENE MARSILLA Català señala su preferencia por González Pons como alternativa de los populares en la capital BURGUERA Miércoles, 17 octubre 2018, 00:26

valencia. A la vista de cómo se está calentando la hoguera de las vanidades en el PP con todo lo relativo a la candidatura de la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia, la exconsellera María José Català ha dado un aparatoso paso a un costado. La diputada en Les Corts se ha apartado y sin disimulo ha cedido el paso, si es que no lo tenía ya franco, al eurodiputado Esteban González Pons, al que señaló ayer como el candidato ideal del PP para disputar el municipio. También ayer, Casado, aseguró que anunciará a los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales de 2019 tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.

Català debe haber olfateado que en Génova no van a respetar pactos pretéritos entre González Pons y Mariano Rajoy, y que la encuesta encargada por la dirección nacional lo ha señalado como el mejor candidato posible. El pasado mes de febrero, el eurodiputado trazó un perfil ideal para esa candidatura en el que Català encajaba a la perfección, cuando González Pons consideraba que su presencia en listas quedaba descartada tras haberlo negociado con Rajoy. Sin embargo, pasaron los meses y pasaron cosas determinantes, como fue la salida del dirigente gallego de la presidencia del PP tras la moción de censura. Con Pablo Casado al frente del partido, ha sido la diputada quien ha devuelto la deferencia a González Pons.

Al ser preguntada por la encuesta elaborada por Génova que la señalan como posible candidata, y que adelantó LAS PROVINCIAS hace dos semanas, Català aseguró que se trata de una negociación entre la dirección nacional y la regional y ve normal que se hagan sondeos. «A mí ni me gusta ni me disgusta aparecer», puntualizó. La diputada se esforzó por evitar confirmar si la posibilidad le interesa, le atrae o le encanta, o todo lo contrario.

La diputada asegura que «ni le gusta ni le disgusta» aparecer en las encuestas encargadas por Génova

A juicio de la exconsellera, aparecer en este tipo de encuestas « forma parte de las cosas que pasan cuando uno forma parte de un partido».

«Es algo que asumimos todos los que formamos parte de este partido, el formar parte de esas encuestas», explicó Catalá, para añadir además que ella ha sonado «para muchísimas cosas» y luego «la cosa ha quedado en nada». No obstante, admitió que «no tengo información» sobre el sondeo de Génova: «Hay que respetar los tiempos y este tipo de cuestiones son dinámicas habituales».

Cuestionada por si le atrae la posibilidad de ser candidata, no quiso adelantar acontecimientos. Si bien recordó que en esa encuesta de Génova aparecía un independiente, el abogado Manuel Broseta, que manifestó su falta de interés por esa candidatura, la diputada tampoco quiso desvelar si se trata de una posibilidad que le interese o no. La exconsellera señaló que se plantea las cosas «cuando se las proponen. Si eso llegara, hablaría con mi familia, pensaría en mi situación profesional, mi perspectiva política y entonces tomaría una decisión. Decir que pasaría si me lo propusieran sin haber hecho ese proceso de reflexión interna y sin que realmente haya una propuesta encima de la mesa a mí no me parece prudente».

Presentarse como cabeza de lista de los populares en Valencia de cara a las elecciones municipales de 2018 es, para Català, un reto «muy importante» y hay «muchísimas personas en este momento en el PP que pueden afrontar ese proyecto con muchísima eficacia». Fue en este punto, que la exportavoz del Consell agregó que ella siempre ha expresado su «preferencia» y «nunca» lo ha escondido y, por tanto, «todos saben» cuál es su apuesta «desde hace mucho tiempo». Insistida entonces por si era González-Pons, ha respondido: «Por su puesto». Català aseguró que el eurodiputado es su preferencia porque es amigo suyo y confía en sus capacidades, si bien reconoció que cada vez que alguien emerge el debate y se subraya el favoritismo por González Pons no sabe si le hacen «bien o mal» por la sobreexposición antes de tiempo a las críticas de los rivales.

Catalá confió en que «se elegirá a la mejor persona para ese reto». Una vez sea decidida, remarcó, «todos vamos a ir detrás del candidato, vamos a ayudarle e ir todos a una».