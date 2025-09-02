Vox vota junto al Gobierno de la Diputación que lidera Mompó el 95% de veces en dos años

Vox ha decidido elevar el tono esta semana contra el Gobierno de la Diputación de Valencia. El presidente de la corporación provincial, el popular Vicent ... Mompó, se ha convertido en una especie de 'oveja descarriada', el 'enfant terrible' del PP para los voxistas, cuyos líderes intentan marcarle el paso en todo lo que tiene que ver con el valenciano (desde la unidad de la lengua a los criterios lingüísticos educativos) o en debates subidos de todo tras los cuales Mompó ha reconocido sus discrepancias con los modos empleados por los diputados voxistas. Los choques recurrentes entre representantes de Vox y el presidente de la Diputación, que el PP gobierna junto a Ens Uneix, han escalado esta semana hasta el punto de que el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, anunció que su partido retirará el apoyo al Gobierno provincial de continuar «haciendo políticas de izquierdas». De hecho, para los dirigentes voxistas, Mompó se somete al «yugo catalanista» y «ataca la identidad y singularidad del pueblo valenciano». En términos de discurso y principios políticos, se trata de una acusación grave viniendo de Vox. Sin embargo, ni se trata de la primera vez que los voxistas se escandalizan ante las actuaciones del Gobierno que preside Mompó ni eso se ha traducido nunca en votos.

Desde junio de 2023 se han celebrado en la Diputación de Valencia más de una veintena de sesiones plenarias. El Gobierno de PP y Ens Uneix ha presentado un total de 211 resoluciones y mociones. Los voxistas a veces dejan translucir un discurso duro contra Mompó, sin embargo, la sincronía con el Ejecutivo provincial es casi total. Casi.

Vox ha votado a favor 202 propuestas gubernamentales. Solo se ha posicionado en contra cuatro veces, y en cinco se han abstenido. En el resto de ocasiones, a favor. Y por lo que respecta a las mociones presentadas individualmente por el PP como partido, Vox no ha votado en contra de ninguna. Solo se ha abstenido en una ocasión desde que se inició la legislatura.

La dureza discursiva no se traduce en problemas a la hora de ponerse de acuerdo en el 95% de ocasiones, incluyendo los dos presupuestos presentados por PP y Ens Uneix, que los pactan sin esconder unas partidas a favor de las áreas de Igualdad, Memoria Histórica y el fomento del valenciano que son las más elevadas de todas las que ha puesto en marcha la Diputación a lo largo de su historia.

La vicepresidenta Natàlia Enguix (de Ens Uneix) es la encargada de gestionar esas partidas, que se incluyen en los presupuestos aprobados por Vox. Sin embargo, uno de esos créditos, por un montante de 200.000 euros, irá destinado a la AVL, lo que ha desatado la iracundia voxista hasta amenazar con la retirada de su apoyo al Gobierno presidido por Mompó. Vox sólo ha votado en contra en dos años cuatro ocasiones hasta el pleno celebrado el pasado mes de mayo: abril de 2024, con motivo de una iniciativa sobre violencia de género; y este año, en relación a dos modificaciones de crédito y una subvención nominativa.

Llanos explicó la semana pasada que que en «muchas cuestiones», los diputados de Vox están de acuerdo «y en otras, como es evidente, Vox defenderá siempre al pueblo valenciano frente a quien lo ataque, como es el señor Mompó en la Diputación».

«Parece que donde el gobierno del PP depende de Vox se hacen las cosas bien y se protege a los ciudadanos, y donde el PP no depende de Vox se atacan directamente los intereses de los valencianos y su propia identidad», consideró Llanos, desmarcándose de las actuaciones del Gobierno de la Diputación, aunque los voxistas hayan votado a favor del 95% de las iniciativas y sin su apoyo no podría salir adelante nada de lo que hace Mompó, con el que Vox parece mantener la típica relación política de amor (en las votaciones) y odio (en las declaraciones).