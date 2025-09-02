Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un acertante gana 325.685,47 euros y otro 118.431,08 con la Bonoloto de este lunes
Pleno Diputación de Valencia. Irene Marsilla

Vox vota junto al Gobierno de la Diputación que lidera Mompó el 95% de veces en dos años

A pesar del agresivo discurso de los voxistas, en los plenos provinciales votan en contra 4 de las 211 iniciativas que presentan la coalición de PP y Ens Uneix

Burguera

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:35

Vox ha decidido elevar el tono esta semana contra el Gobierno de la Diputación de Valencia. El presidente de la corporación provincial, el popular Vicent ... Mompó, se ha convertido en una especie de 'oveja descarriada', el 'enfant terrible' del PP para los voxistas, cuyos líderes intentan marcarle el paso en todo lo que tiene que ver con el valenciano (desde la unidad de la lengua a los criterios lingüísticos educativos) o en debates subidos de todo tras los cuales Mompó ha reconocido sus discrepancias con los modos empleados por los diputados voxistas. Los choques recurrentes entre representantes de Vox y el presidente de la Diputación, que el PP gobierna junto a Ens Uneix, han escalado esta semana hasta el punto de que el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, anunció que su partido retirará el apoyo al Gobierno provincial de continuar «haciendo políticas de izquierdas». De hecho, para los dirigentes voxistas, Mompó se somete al «yugo catalanista» y «ataca la identidad y singularidad del pueblo valenciano». En términos de discurso y principios políticos, se trata de una acusación grave viniendo de Vox. Sin embargo, ni se trata de la primera vez que los voxistas se escandalizan ante las actuaciones del Gobierno que preside Mompó ni eso se ha traducido nunca en votos.

