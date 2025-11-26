Vox ultima un pacto con Llorca con vista a que se refleje en los próximos presupuestos

Los buenos propósitos en política se traducen en partidas presupuestarias. En Vox lo tienen claro, y con la vista puesta en las futuras cuentas del Consell ... (que se habían esbozado durante los últimos meses tras conversaciones previas con los voxistas), esperan vigilantes el discurso de investidura que el candidato a la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pronunciará en Les Corts con el fin de ganarse la confianza de una mayoría absoluta de la Cámara para la cual es necesario el partido de Abascal teniendo en cuenta que ni el PSPV ni Compromís tienen otra intención que adelantar elecciones.

Llorca no tiene muchas cartas que jugar, así que las que ha recibido las tendrá que administrar con celo. El candidato del PP ha vencido la resistencia inicial de Génova y cuenta con la «predisposición» de Vox, pero los voxistas reclaman garantías. Fuentes del Consell del PP admiten que sus «socios preferentes» reclaman una confiabilidad más allá de la investidura de mañana e incluso más allá de 2027, cuanto teóricamente se celebrarán nuevas elecciones autonómicas. De Mazón se fiaban y ahora buscan algo similar con Llorca, según las mismas fuentes del Gobierno valenciano.

En la cúpula valenciana del PP consideran que la confianza de Vox hacia su candidato, el todavía alcalde del Finestrat, ya existe, aunque los voxistas se resisten a darse por convencidos. Las mismas fuentes populares admiten que dan por segura esa vigilancia que Vox ha anunciado en relación al discurso de Pérez Llorca en Les Corts.

El candidato ultima un discurso de investidura que será mirado con lupa por sus potenciales socios, que reclaman concreción y, de paso, garantías de que los propósitos manifestados acabarán ratificados en partidas presupuestarias, que es el único lugar donde un compromiso político puede llegar a tomar forma.

Vox quiere que Pérez Llorca se moje. Eso es lo que exige Vox si el candidato del PP para suceder a Carlos Mazón como president de la Generalitat quiere contar con sus votos.

El partido de Abascal quiere escuchar por boca del dirigente popular que se compromete a asumir una parte importante de los postulados voxistas en materia de inmigración y puesta en marcha de infraestructuras en la Comunitat. Fuentes populares aseguran que la negociación «va bien».

Desde el Consell se indica algo similar, si bien altos cargos admiten que el actual secretario general del PPCV es «hermético». De apariencia sencilla y accesible, Pérez Llorca es dueño de sus palabras y sus silencios, que administra con extremo cuidado.

El Consell ejecuta actualmente los presupuestos aprobados en mayo. Para que esas cuentas salieran adelante, Mazón anunció en marzo un pacto con los voxistas durante una intervención en la que el todavía president afirmó que la Comunitat «tiene un problema con la inmigración ilegal» y consideró que los servicios públicos valencianos habían «rebasado el límite de su capacidad« y que, por tanto, no admitiría «más repartos de inmigración ilegal que promociona el presidente Sánchez». Mazón ordenó a Hacienda que pusiera la maquinaria en marcha para presentar cuentas de cara al próximo año. Vox admitió que había iniciado la negociación de esos presupuestos que finalmente no se presentaron de cara a aprobarlos antes de finalizar este año, por lo que se prorrogarán los aprobados en mayo. Que Llorca prometa o realice propuestas en sintonía con lo que reclama Vox debería acabar trasladado a unas cuentas que permitan consolidar la estabilidad el resto de la legislatura, supuestamente hasta mediados de 2027.

Fuentes voxistas consideran que el pacto de investidura es prácticamente un hecho, augurio que coincide con la posición de la izquierda valenciana, que en cualquier caso pretende conocer la letra pequeña de ese acuerdo. O la grande. Alguna letra. Los voxistas valencianos señalan que la dirección nacional de su partido es la que tiene la última palabra.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, señaló ayer que espera que se pueden concretar compromisos sobre política migratoria e infraestructuras por parte del secretario general del PPCV y candidato para suceder a Mazón.

Garriga lo comentó en declaraciones a los medios de comunicación en Barcelona, donde ha insistido en que desde su partido estarán «muy atentos» al discurso que pronunciará Pérez Llorca, en el que esperan que se recojan los principales temas de la negociación para su investidura. Lo diputados de Vox en Les Corts están citados este jueves a las nueve de la mañana en las oficinas del grupo parlamentario. Ahí recibirán instrucciones, dos horas antes de comenzar el pleno.

«Esperemos que en ese discurso se recoja todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estos días y se asuman los compromisos para que de una vez por todas se defienda el interés de los valencianos», indicó Garriga.

Les Corts celebra mañana el pleno de investidura. Llorca necesita mayoría absoluta para ser presidente, para lo cual el PP debe sumar sus escaños a los de Vox. De no lograrlo, 48 horas más tarde, el sábado, se celebrará una segunda consulta, y aunque en ese nuevo intento basta el voto de la mayoría, para eso el PP también precisa de los voxistas.

Fuentes de Vox relativizan el «esfuerzo» de Llorca para que su crédito se mantenga a largo plazo. «La mayoría de los asuntos del pacto verde europeo, no es competencia autonómica. En la inmigración ilegal, la situación es similar, es una materia en manos del Gobierno central. La bajada de impuestos está en marcha desde el inicio de la legisla, iba en nuestro programa pero también en el del PP», explican fuentes voxistas, que añaden: «Y sobre las infraestructuras hídricas, es más un talante reivindicativo frente al Gobierno, algo en lo que también hemos estado de acuerdo. La investidura va a salir adelante. No hemos pedido la Luna ni hay mucha alternativa».