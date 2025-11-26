Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nando Pastor, síndic del PP, y la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. EP

Vox ultima un pacto con Llorca con vista a que se refleje en los próximos presupuestos

El candidato del PP ultima un discurso de investidura en Les Corts con el que espera consolidar una sintonía a largo plazo

Burguera

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:23

Los buenos propósitos en política se traducen en partidas presupuestarias. En Vox lo tienen claro, y con la vista puesta en las futuras cuentas del Consell ... (que se habían esbozado durante los últimos meses tras conversaciones previas con los voxistas), esperan vigilantes el discurso de investidura que el candidato a la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pronunciará en Les Corts con el fin de ganarse la confianza de una mayoría absoluta de la Cámara para la cual es necesario el partido de Abascal teniendo en cuenta que ni el PSPV ni Compromís tienen otra intención que adelantar elecciones.

