Vox rebaja la presión sobre la AVL y el PP lo considera un «acierto»

A través de una nota escueta, Vox ha comunicado la retirada de su enmienda a los presupuestos de la Generalitat para 2025 en la que pedía la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) tuviera que recibir la autorización del gobierno autonómico para realizar cualquier cambio en sus partidas presupuestarias. Los voxistas querían que las modificaciones de las cuentas de la AVL fueran minuciosamente supervisadas por el Consell. Sin embargo, finalmente, ha retirado esa iniciativa, aunque mantiene sus otras propuestas para reducir los fondos destinados por el Consell a la institución normativa del valenciano. Esa renuncia al estricto control financiero de la AVL ha sido acogida por el PP como un «acierto» mientras que la izquierda la ha entendido como una decisión obligada por las circunstancias, ya que, en el caso de que fuera realmente planteada, finalmente sería tumbada por los servicios jurídicos de la Cámara por ser ilegal.

La retirada la ha dado a conocer el síndic de Compromís, Joan Baldoví, una decisión que han confirmado posteriormente los síndics del PSPV y PP, José Muñoz y Juanfran Pérez Llorca, respectivamente. Sin embargo, por parte de Vox, que ha comparecido ante la prensa antes que los nacionalistas, no se ha comentado nada. Los grupos parlamentarios apuran esta semana la negociación de las enmiendas antes del debate final de presupuestos previsto para final de mayo.

La enmienda de Vox ahora retirada pretendía modificar la Ley de Presupuestos para que la AVL «no pueda modificar su presupuesto sin la autorización« del Consell. La presidenta de la Acadèmia, Verònica Cantó, denunció que supone algo «insólito, arbitrario y discriminatorio» porque contradice la ley de creación de la propia institución. Compromís lo había recurrido.

Desde el PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado como «un acierto» la retirada de la enmienda de Vox para «respetar la autonomía» de la AVL, algo que ha criticado que no hacen ni PSPV ni Compromís por no renovar los órganos estatutarios para «mantener a sus enchufados allí a costa de la alternancia democrática». El portavoz popular, no obstante, ha confirmado que las enmiendas de Vox para recortar los fondos destinados a la AVL se mantienen y «siguen en debate. No sé cómo quedará».

El proyecto de presupuestos ya reducía en un 25% los fondos destinados a la AVL, hasta dejarlos en casi tres millones de euros. Vox pide ir más allá con recortes de 400.000 euros en el capítulo de personal (-18%), de 260.000 euros en el de gastos corrientes (-52%) y de 10.000 euros en el de inversiones reales (-19%) para destinar este dinero a Lo Rat Penat y a cuatro ayuntamientos en «jornadas sobre el Reino de Valencia y la cultura valenciana».