Natàlia Enguix, junto a Mompó y el diputado del área de Cultura, Francisco Teruel.

Vox presiona a la cúpula del PP en la Comunitat para que Mompó y Ens Uneix no ayuden a la AVL

Los municipalistas aclaran que las partidas para la Acadèmia de la Llengua saldrán de las partidas que gestiona Natàlia Enguix como Vicepresidenta de la Diputación presidida por el dirigente popular

Burguera

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:08

Vox está tocando a todas las puertas y llamando a todos los teléfonos de los máximos dirigentes del PP en la Comunitat en todo lo ... relacionado con el conflicto que se arrastra en la Diputación de Valencia por el difícil encaje del apoyo del partido de Santiago Abascal al equipo de gobierno que preside el popular Vicent Mompó y en el que Ens Uneix también participa, pero con líneas políticas muy distintas a las de los voxistas. El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ya advirtió este miércoles que «suponía» que sus compañeros estaban hablando con los populares para que «la sangre no llegue al río». Lo cierto es que las llamadas se están produciendo al más alto nivel con el fin de interesarse por la procedencia de las partidas que los municipalistas de Ens Uneix van a implementar a favor de la AVL, medida que pretende contrarrestar los recortes implementados por los voxistas en los presupuestos de la Generalitat.

