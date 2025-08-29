Vox presiona a la cúpula del PP en la Comunitat para que Mompó y Ens Uneix no ayuden a la AVL

Vox está tocando a todas las puertas y llamando a todos los teléfonos de los máximos dirigentes del PP en la Comunitat en todo lo ... relacionado con el conflicto que se arrastra en la Diputación de Valencia por el difícil encaje del apoyo del partido de Santiago Abascal al equipo de gobierno que preside el popular Vicent Mompó y en el que Ens Uneix también participa, pero con líneas políticas muy distintas a las de los voxistas. El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ya advirtió este miércoles que «suponía» que sus compañeros estaban hablando con los populares para que «la sangre no llegue al río». Lo cierto es que las llamadas se están produciendo al más alto nivel con el fin de interesarse por la procedencia de las partidas que los municipalistas de Ens Uneix van a implementar a favor de la AVL, medida que pretende contrarrestar los recortes implementados por los voxistas en los presupuestos de la Generalitat.

Fuentes de la Diputación de Valencia confirman que la cúpula popular está recibiendo llamadas y que los ánimos están caldeados en Vox. Y más después del modo en que la vicepresidenta de la corporación, la municipalista Natàlia Enguix, replicó ayer el anuncio de Llanos de que su partido se replantea el apoyo al gobierno provincial si Mompó sigue permitiendo las políticas practicadas por Ens Uneix, que ultima una ayuda de 200.000 euros a la Acadèmia Valenciana de la Llèngua.

«Ninguna formación política, y menos de ultraderecha, va impedir que defendamos nuestra lengua y nuestras señas de identidad desde la Diputación de Valencia», señaló ayer Enguix, quien se mostró «extrañada» de que un partido como VOX, «que no utiliza el valenciano ni por equivocación, le preocupe tanto que otros lo defendamos y lo hablemos. Pero qué más le da a VOX el valenciano, si ni siquiera lo habla. Que deje en paz nuestra lengua y a los que la hablamos todos los días con normalidad».

En cuanto al apoyo al gobierno de la Diputación, Enguix ha dicho a los voxistas que «ya quisieran ellos formar parte del gobierno que más ha hecho por el valenciano y por las valencianas», y ha recordado a VOX que «el PP de Mompó prefirió gobernar con nosotros a gobernar con ellos, por mucho que les duela».

Ahora, los voxistas apelan a la cúpula autonómica del PP con el fin de que ponga en su sitio a Mompó. Los populares están en medio de una discusión muy pasional y pretenden no salir trasquilados. En este sentido, fuentes de Ens Uneix, no se sabe si con la intención de tranquilizar a Vox exculpando al PP, o con ganas de demostrar su autonomía respecto a los populares, aseguran que «los 200.000 euros para la AVL saldrán de partidas de Ens Uneix en la Diputación».

Al PP autonómico no le interesa una escalada de tensión con Vox, ni a nivel de la Diputación ni a ningún nivel, y más con el horizonte del cumplimiento de la legislación que obliga al Consell a presentar un presupuesto para el año próximo antes del 1 de noviembre. Para disponer de un anteproyecto de ley presupuestaria, los populares precisan del apoyo de Vox, ante lo cual, un enfrentamiento a cuenta de la AVL es el escenario menos recomendable.