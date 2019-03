Vox ficha para Pontevedra a un general que fue destinado al cuartel de la OTAN en Bétera Vehículos con tropas salen del cuartel de Bétera, en unos ejercicios. / LP Antonio Budiño Carballo fue jefe de la sección Económico-Presupuestario del acuartelamiento de Alta Disponibilidad EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 20 marzo 2019, 18:26

Vox ha anunciado este miércoles la incorporación de nuevos militares a sus listas para las elecciones generales del próximo 28 de abril. Se trata del general Antonio Budiño Carballo como 'número uno' por Pontevedra y un coronel en la reserva como candidato por Melilla.

Con el 'fichaje' de Budiño, el partido liderado por Santiago Abascal suma un nuevo general a sus filas. Con él son ya cuatro los generales que encabezarán una candidatura al Congreso de los Diputados, a los que se suma un general más --Fulgencio Coll-- que será candidato a la Alcaldía de Palma y cerrará de manera simbólica la lista de Mallorca a las elecciones generales.

Antonio Budiño Carballo es general de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra en situación de reserva, según asegura Vox. Nacido en 1955 en Pontevedra, se graduó como teniente del Ejército en 1976.

A lo largo de su trayectoria, ha ostentado diferentes puestos en el ámbito nacional e internacional, dentro de la estructura del Ejército de Tierra tanto de la Fuerza como del Apoyo a la Fuerza. Budiño ha intervenido en operaciones multinacionales en Croacia, Albania e Irak y ha formado parte de la comisión de servicio en el Departamento de Misiones de Mantenimiento de la Paz en Naciones Unidas (Nueva York).

Diplomado de Estado Mayor ha sido, además, profesor en la Academia de Intendencia y en la Escuela de Estado Mayor del Ejércitom, Jefe de la Oficina Económico-Financera de EUROFOR (Florencia), Jefe de la Sección Económico-Presupuestaria del Cuartel General de Alta Disponibilidad de la OTAN en Bétera (Valencia), Jefe del Departamento de Intendencia de la Escuela Guerra del Ejército y jefe de la sección presupuestaria de la División de Planes y Organización (Estado Mayor del Ejército).

En 2011 fue ascendido a general de brigada y nombrado Jefe de la Jefatura de Intendencia de la Región Militar Centro (Madrid). En 2013, fue ascendido a General de División del Cuerpo de Intendencia y se le designó Director de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra. Este cargo lo desempeñó hasta marzo de 2018 que pasó a la situación de reserva.

'Duelo' de militares en Melilla

Vox ha elegido también un militar para encabezar la candidatura de Melilla. Se trata de un coronel en la reserva que ha estado destinado en la Legión once años como teniente y capitán. Sin embargo, el partido ha decidido no revelar aún su identidad porque el militar todavía no ha comunicado al Ministerio de Defensa su intención de participar en política.

Este coronel se enfrentará al general de División Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ex comandante general de Melilla, que liderará la lista del Partido Popular. Gutiérrez también debe recibir aún la autorización del Ministerio de Defensa para poder participar en la política activa.